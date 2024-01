04/01/2024, 16:41

Si conclude con un grande evento, lunedì 15 gennaio 2024 alle 19.30, la rassegna "", che il Cinema Teatro Duomo di Rovigo realizza in collaborazione con Palazzo Roverella, in concomitanza con la mostra dedicata alla fotografa e attivista italiana.Un pregiatissimo e accurato documentario e soprattutto due ospiti d'eccezione: il curatore della mostra,, e la scrittrice, a dialogo sulle donne di ieri e di oggi.In questa nuova data, che arriva nell'ultimo mese di apertura della mostra a Palazzo Roverella, il cinema cittadino propone il documentario "" di Silvano Castano: un'accurata narrazione della vicenda umana e artistica di, frutto di una ricerca durata anni. Dal Friuli a Hollywood, passando per il Messico, Mosca, la Spagna fino a Città del Messico, dove Tina morì nel gennaio 1942, a soli quarantasei anni, la fotografa friulana ha vissuto una vita avventurosa e impegnata. Castano la ricostruisce attraverso i luoghi e le persone che hanno accompagnato Modotti nel suo viaggio, oltre che con immagini scattate da Edward Weston e altri.La serata sarà impreziosita da due ospiti eccezionali.è scrittrice, femminista intersezionale, attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ha iniziato a scrivere come sex columnist per «GQ» e «Playboy» e oggi usa i social per divulgare temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d'Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione. Il suo motto è "Fate rumore!". Nel 2021 ha pubblicato due libri: "Maledetta sfortuna" (Fabbri Editore), l'ebook "Poverine" (Einaudi) e "Memorie delle mie puttane allegre" (Marsilio).è il curatore dell'esposizione "", a Palazzo Roverella fino al 28 gennaio 2024. Laureato in discipline cinematografiche e in antropologia visuale, Costantini è responsabile degli eventi e degli archivi di Cinemazero, uno dei centri culturali dedicati al cinema più importanti d'Italia. Dirige il festival "Pordenone Docs Fest - Le voci del documentario”. Cura rassegne, retrospettive, progetti di restauro internazionali e di valorizzazione della cultura cinematografica. È formatore nazionale per l'audiovisivo, ha insegnato Didattica degli Audiovisivi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste e curato diverse pubblicazioni monografiche sul cinema e la fotografia. Curatore di mostre fotografiche in Italia e all'estero, è autore di saggi e conferenze su temi cinematografici. È presidente della casa di distribuzione Tucker Film.