L'AFIDE E LA FORMICA - Il 2 gennaio in prima serata su Rai3

Una storia civile, di integrazione e di sport. Mercoledì 2 gennaio 2024 alle 21.20 in prima visione su Rai 3 andrà in onda “” di Mario Vitale, con Beppe Fiorello, Cristina Parku, Valentina Lodovini.È la storia di Fatima, sedicenne, nata in Calabria da genitori musulmani e per la sua religione frequenta la scuola indossando il velo. Per la ragazza è molto difficile integrarsi coi suoi compagni, finché il professore di educazione fisica, Michele Scimone, propone agli studenti di iscriversi a una maratona. Fatima vorrebbe partecipare, ma l’insegnante è ostile al velo indossato dalla ragazza. Per i due sarà un’importante occasione di confronto. Beppe Fiorello veste il ruolo di un professore tormentato, per una pellicola di attualità che fa riflettere .