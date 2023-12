CAPODANNO CINEMA ASTRA FIRENZE - Buffet dolce e il film "Past Lives"

28/12/2023, 11:39

Capodanno al cinema. La sera del 31 dicembre 2023, appuntamento al Cinema Astra di Firenze. Alle 21:00 apertura porte, seguir buffet dolce di benvenuto (panettone, pandoro e dolcezze; vini dolci, amari e caff). Alle 21.30 proiezione del film "" di Celine Song, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il film terminer intorno alle 23.15, dopodich ognuno potr brindare allanno nuovo nel luogo che preferisce.Il film "" la storia di Na-young e Hang-seo, due amici dinfanzia profondamente legati, ma i genitori di lei devono trasferirsi da Seoul a New York. Dopo dodici anni i due riescono a ritrovarsi online. Dopo altri dodici anni, Hang-seo vola a New York per rincontrarla. Una commedia romantica che fa i conti con le scelte della vita, le relazioni in un mondo globalizzato, senza lasciarsi andare ai rimpianti. Candidato a 5 Golden Globes.