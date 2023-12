BANG BANK - Dal 3 gennaio su Prime Video

28/12/2023, 11:30

Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l'inaspettato arrivo di una donna con un’incredibile rivelazione cambierŕ per sempre il corso delle loro vite.Sarŕ in esclusiva su Prime Video dal 3 gennaio, e in cinema selezionati con proiezioni evento, la divertente commedia “” scritta, diretta e interpretata da I Ditelo Voi, alias Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, con Martina Stella, e con Antonella Morea e Mario Porfito, affiancati da Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia e Giuseppe Mastrocinque.Prodotto da Partenope Pictures Entertainment di Gaetano Di Vaio e Bronx Film, con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania, “Bang Bank” č distribuito da Minerva Pictures e verrŕ proiettato in anteprima il 30 dicembre al cinema Posillipo di Napoli alla presenza del cast.Tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, il film vede la supervisione artistica di Francesco Prisco, la fotografia di Roberto Ostuni, la scenografia di Massimiliano Forlenza, i costumi di Teresa Papa, il montaggio di Davide Franco e le musiche di Andrea Bellucci.«“Bang Bank” rappresenta l’ultimo capitolo di un progetto ambizioso, una sorta di panoramica in tre spettacoli teatrali sulla contaminazione di generi. Dopo esserci cimentati con la Black Comedy e l’Horror, ci č sembrato naturale puntare il nostro sguardo surreal-popolare su un genere capace di offrire numerosi spunti su temi sociali e inesauribili situazioni esilaranti: l’Heist Movie. Dopo averne testato il potenziale drammaturgico e comico sulle tavole del palcoscenico, abbiamo deciso di lavorare all’adattamento cinematografico, forti dell’ottimo riscontro di pubblico ricevuto dal nostro precedente film, “Tre uomini e un fantasma”», cosě I Ditelo Voi nelle note di regia.«Con “Bang Bank” prosegue il lavoro di Partenope Pictures, societŕ che punta sul cinema di genere, iniziato proprio con “Tre uomini e un fantasma” de I Ditelo Voi, e che va ad affiancarsi all’impegno di Bronx Film che diversifica concentrandosi sulle opere d’autore», ha spiegato il produttore Gaetano Di Vaio.