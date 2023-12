ITALY MADE WITH LOVE - Vince l'Outstanding Educational and Informational Program agli Emmy

27/12/2023, 20:07

La serie documentaria “”, dedicata all’artigianato italiano, ha vinto l’Emmy quale “” nella categoria day time della prestigiosa manifestazione di Los Angeles dedicata alle produzioni televisive. Prodotta dalla Symbio Studios diche firma anche la regia, la serie č in onda sulla PBS e racconta il miglior artigianato italiano di sei regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Emilia Romagna e… Venezia. “" - dice la produttrice italiana- Ł”." - interviene- "”. La moglie di Patrick, Sara č la figlia di Dodi Battaglia dei Pooh. Il cantautore della storica band ha celebrato con orgoglio il premio vinto dal genero e “dedicato all’Italia e ai suoi artigiani”. Patrick non č nuovo agli Emmy, era giŕ stato premiato nel 2014 per la miglior regia per la serie "" con Jeff Corbin." - continua- ""." - sottolinea- ""." - conclude- "".