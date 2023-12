POP AWARDS 2023 - Al via le votazioni online

23/12/2023, 15:31

Al via la prima edizione dei(Premi Online del Pubblico) un gioco nato su iniziativa di un gruppo di siti di cinema che per questo Natale ha messo da parte la concorrenza reciproca e ha unito le forze per coinvolgere il pubblico nel giocare insieme con la passione per i film e le serie tv.La fine dell’anno č proprio quel momento in cui arrivano le classifiche con “il meglio di” proposto da critici, redazioni, esperti. Ma cosa ne pensa il pubblico? Quali sono i film che hanno segnato l’immaginario collettivo e resteranno nelle memorie esperienziali di questo2023?Lo scopriremo grazie alle votazioni aperte a tutti su www.popawards.it Il network promotore dei POP Awards - formato da siti di cinema CiakClub, Cinefilos, Cinemadvisor, CinemaSerieTV, Il Cineocchio, longtake e ScreenWorld – ha ideato 20 categorie, dalle piů classiche come miglior film, migliore serie, miglior interpretazione, alle piů POP come miglior tormentone, miglior scena strappalacrime, miglior boomer e miglior serie da guardare per farti compagnia “mentre fai altro”, prendendo in considerazione titoli usciti tra il 1gennaio e il 21 dicembre 2023.PREMI CLASSICIFilm dell’annoSerie dell’annoFilm italiano dell’annoSerie italiana dell’annoMiglior interpretazione serieMiglior interpretazione filmFilm animato dell’annoSerie animata dell’annoPREMI POPScena Strappa LacrimeScena cult dell’annoMiglior Serie “mentre fai altro”Film invisibileSerie invisibileMiglior episodioMiglior trailerMiglior posterMiglior tormentone 2023 (musica)Miglior BoomerMiglior villainMiglior personaggioIn totale sono ben 151 nomination suddivise tra 72 al cinema, 56 al mondo seriale e 23 al fandome. Tra gli 83 titoli nominati, 48 sono film e 35 serie, 65% uomini e 35% donne, 22 italiani e 16 tra europei e asiatici. A guidare la classifica dei piů titoli nominati non poteva che esserci il fenomeno Barbie (9 candidature), seguito a breve distanza da C’č ancora domani e Opphenheimer (6) e quindi Spider-Man Across the Spider-verse (5), Killers of the Flower Moon e la quarta stagione di Succession (4), The Whale, La fantastica signora Maisel, The Last of Us e Ted Lasso (3) per un totale di 22 nomination a Netflix, 17 a Sky/NowTV,14 a Warner Bros., 11 a 01 Distribution e 10 a Disney+.20 categorie151 nomination totaliFILM 72 nominationSERIE 56 nominationALTRO 23 nominationFilm nominati 48Serie nominate 35Uomini 65%Donne 35%Piattaforme:Netflix 22Sky/NowTV 17Disney+ 10PrimeVideo 9AppleTV+ 6Distributori:Warner Bros. 1401 Distribution 11Universal Pictures 9Vision Distribution 9Eagle Pictures 8I Wonder Pictures 5Walt Disney Studios 5Lucky Red 4Plaion Pictures 4Teodora Film 4Nexo Digital 2Academy Two 1BIM Distribuzione 1Movies Inspired 1Ora non resta che giocare con i POP Awards divertendosi nel votare i propri preferiti. Chiunque puň votare sul sito www.popawards.it fino al 7 gennaio 2024 sapendo che cosě potrŕ unire i flussi delle proprie passioni e consegnare a nominati e vincitori un importante premio che ne riconosce il forte impatto sul nostro immaginario collettivo.I vincitori dei POP Awards saranno annunciati il 15 gennaio 2024 sul sito www.popawards.it e sui canali social ufficiali.