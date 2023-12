GINEVRA NERVI - Premiata da Bixio Academy ad Hollywood Party

21/12/2023, 16:47

Il 20 dicembre 2023 alle ore 19.00, nel corso della diretta di Hollywood Party condotta da Steve Della Casa e da Alberto Anile, la celeberrima trasmissione di Radio 3, Franco Bixio, Presidente di Bixio Academy, ha assegnato agiovanissima compositrice di colonne sonore, talento artistico italiano, una.” Assieme a Bixio, a sostegno dell’iniziativa che gode del patrocinio morale di SIAE, c’era Cristina Priarone, direttrice di Roma Lazio Film Commission, media partner dell’Accademia assieme a Cinecittà, Istituto Luce, AFI e l’ACMF.Una Borsa di Merito fortemente voluta dal Presidente di Bixio Academy, Franco Bixio, e dalla Commissione Artistica dell’Accademia, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, per dare il più ampio rilievo possibile al valore artistico di un’artista che, oltre che giovanissima, è anche una delle poche figure femminili che operano con impegno professionale nel magico mondo della musica per le immagini. Un valore che naturalmente ha aperto a Bixio le porte di Hollywood Party e di Radio 3 ben felici di ospitare l’iniziativa." - dichiara- "".Ricordiamo chenel 2020 è stata tra i finalisti, su 450 partecipanti, del Contest della Bixio Edizioni Arrangiami! con la sua rielaborazione (qui per l’ascolto) della colonna sonora originale di Massimo Nunzi della serie di Rai1 Sirene, diretta da Davide Marengo. Una rielaborazione molto apprezzata grazie a un uso sapiente e originale di sintetizzatori e strumenti elettronici che caratterizzano le composizioni di Ginevra.Ginevra quindi, dopo l’entrata nella rosa dei finalisti del Contest, inizia un percorso di lavoro con Bixio che le offre, in breve tempo, l’opportunità di perfezionare la sua ricca professionalità scegliendo per la sincronizzazione della serie Skam Italia 4 due suoi brani inediti e nel 2023 affidandole l’incarico delle musiche per la serie Prisma, entrambe in onda su Amazon.