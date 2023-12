SOTTODICIOTTO 24 - I vincitori del Concorso nazionale delle Scuole

15/12/2023, 16:05

Il Concorso nazionale diriservato ai prodotti audiovisivi realizzati dalle Scuole di ogni ordine e grado (dell’Infanzia e Primarie, Secondarie di I grado e Secondarie di II grado) si č concluso oggi, venerdi 15 dicembre, con la premiazione dei cortometraggi vincitori (ore 14:00, Ambrosio Cinecafč, Torino).CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIEŘ Visionati i 37 cortometraggi in gara, la giuria del Festival ha deciso di attribuire il Primo Premio del Concorso nazionale delle Scuole dell’Infanzia e Primarie a:K libera tutti, una storia del ‘900, realizzato dalle classi 5^A e 5^C dell’IC Via Crivelli di Romacon la seguente motivazione: Per come č stato trattato l'argomento, l’occupazione nazista nel 1943, per il coinvolgimento dei ragazzi anche in fase di sceneggiatura, per la loro interpretazione, per la scenografia e l’ambientazione storica, per la qualitŕ cinematografica delle riprese e della fotografia. Attraverso il cortometraggio si percepisce la nascita e lo sviluppo del senso di comunitŕ.Ř Il Premio UNICEF per il miglior cortometraggio sui diritti dei minori č stato assegnato dalla relativa giuria a:L'(in)canto dei laghi, realizzato dalla classe 5^ della Scuola Primaria dell’IC n. 7 “Enzo Drago” di Messinacon la seguente motivazione: Il cortometraggio affronta l’emergenza del clima e dell’inquinamento promuovendo la tutela dell’ambiente, un tema caro all’Unicef che intende assicurare ad ogni bambina e bambino il diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro.Ř La Targa CIAS – Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior percorso di ricerca č stata assegnata dalla relativa giuria a:Inviati speciali, realizzato dai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia Pescosansonesco – Torre de’ Passeri (PE)con la seguente motivazione: Per la ricchezza del progetto, pluridisciplinare, che vede coinvolte molte competenze e collaborazioni all’interno della scuola. Ottima la preparazione e l’interpretazione dei piccoli “inviati” e della “conduttrice” del notiziario. La struttura audiovisiva sul “format” del telegiornale ha favorito efficacemente la conoscenza e l’apprendimento dei contenuti, espressi con spontaneitŕ e proprietŕ lessicale.Ř La Targa Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola di Animazione, Torino per il miglior cortometraggio di animazione č stata assegnata dalla relativa giuria a:Il gattone, realizzato dalle classi 4^A e 4^B della Scuola Primaria Casazza di Bresciacon la seguente motivazione: Il cortometraggio č stato ritenuto il piů completo perché ha saputo dare sfogo alla creativitŕ e alla manualitŕ dei bambini con semplicitŕ e genuinitŕ.Ř La menzione speciale RAI Kids č stata assegnata da Mussi Bollini, vice direttrice vicaria di RAI Kids, a:No War(ry)!, realizzato dalle classi 4^, 5^A e 5^B della Scuola Primaria dell’IC Bra 2 “Don Milani” di Bra (CN)con la seguente motivazione: Il film, interpretato dagli stessi bambini, č ricco di creativitŕ poiché i piccoli protagonisti trasformano le varie armi impiegate nelle guerre in oggetti completamente diversi che rimandano a dimensioni di pace. Si ritiene molto interessante e meritevole di menzione il progetto educativo che stimola i bambini attraverso la loro fantasia e i loro disegni all’uso della creativitŕ attraverso il capovolgimento di situazioni critiche e dolorose che immaginano un mondo migliore. Il lavoro, di comprensione immediata, č tuttavia molto godibile anche per un pubblico adulto.CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADOŘ Visionati i 40 cortometraggi in gara, la giuria del Festival ha deciso di attribuire il Primo Premio del Concorso nazionale delle Scuole Secondarie di I grado a:Una gara da perdere, realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di I grado e alcuni alunni della classe 5^ della Scuola Primaria dell’I.C. “G. Verga” di Fiumefreddo di Sicilia (CT)con la seguente motivazione: Il tema trattato č stato realizzato con buone capacitŕ sia estetiche sia contenutistiche. Apprezzabile che abbiano affrontato piů tematiche come la scelta deliberata di accompagnare l’altro alla vittoria, l’empatia, il superamento del concetto stereotipato di disabilitŕ e il coraggio di esprimere le proprie scelte. Č un lavoro che arriva ad un pubblico intergenerazionale.Ř Il Premio UNICEF per il miglior cortometraggio sui diritti dei minori č stato assegnato dalla relativa giuria a:Bianco e Nero differenza zero realizzato dalla classe 2^B dell’Istituto Comprensivo “Pietro Carmine” di Cannobio (VBO)con la seguente motivazione: Il cortometraggio pone al centro dei valori fondamentali per l’Unicef quali l’inclusione e l’integrazione e dimostra come la scuola possa rappresentare il luogo per eccellenza in cui superare le eventuali barriere. Il cambiamento dei ragazzi avviene, infatti, dopo la lettura in classe dell’articolo 3 della Costituzione, momento a partire dal quale gli studenti, consapevoli del vero significato dell’uguaglianza, si aprono “all’altro”.Ř La Targa CIAS – Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior percorso di ricerca č stata assegnata dalla relativa giuria a:Balla con me, realizzato dalla 2^C dell’IC di Pianoro, Pianoro (BO)con la seguente motivazione: Per l’originalitŕ con cui viene affrontato un tema delicato come il bullismo, con un allestimento coreografico di qualitŕ espressiva, evitando gli stereotipi e lasciando ai gesti e ai corpi la forza della comunicazione.CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADOŘ Visionati i 46 cortometraggi in gara, la giuria del Festival ha deciso di attribuire il Primo Premio del Concorso nazionale delle Scuole Secondarie di II grado a:Una notte da ricordare, realizzato dalle Scuole aderenti all’Associazione CombinAzioni APS di Montebelluna (TV): IS “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna, Liceo “Veronese” di Montebelluna, IS “Levi” di Montebelluna, IPSSEOA “Maffioli” di Castelfranco Veneto, IS “Sartor” di Castelfranco Veneto, IC Volpago del Montello - Scuola Secondaria di I grado, IC Montebelluna 2 - Scuola Secondaria di I grado, IC Montebelluna 1, IC Montebelluna 2, IC Trevignano, IC Volpago del Montello, IC Pederobbacon la seguente motivazione: Montato attraverso tecniche diverse tra loro e gestito con competenza e professionalitŕ, ricostruisce un racconto complesso e coerente. Č espressivo e interessante.Ř La Targa CIAS – Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola per il miglior percorso di ricerca č stata assegnata dalla relativa giuria a:Oltre lo schermo, realizzato dalla II ASP dell’IPS “Albe Steiner” di Torinocon la seguente motivazione: La vita prende vita quando esci dallo schermo ed entri nella vita reale. Si apprezza la scelta dell’animazione come modalitŕ di rappresentazione, essenziale e simbolica. Efficace il passaggio dal colore al bianco e nero. Un buon commento sonoro ben esprime la cultura musicale degli autori.