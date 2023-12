VESTIRE IL CINEMA - Premio alla carriera alla Sartoria Tirelli

14/12/2023, 10:54

Domenica 17 dicembre 2023 alle 17.30 nella Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita a Cagliari, l’associazione culturale L’Alambicco presenta l’evento speciale della retrospettiva cinematografica “”, con la consegna del Premio alla carriera a un’eccellenza italiana capace di contribuire, in modo straordinariamente efficace con i suoi costumi, alla realizzazione di tanti film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale.A ritirare l’importante riconoscimento saranno Laura Nobile, amministratrice delegata dell’azienda “” e Alessandro Trappetti, responsabile dell’unitŕ di Formello (entrambi nipoti del presidente Dino Trappetti). L’iniziativa č organizzata da L’Alambicco con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna.Dopo i saluti degli organizzatori, a fare da apripista alla serata sarŕ il documentario che ha dato il titolo alla manifestazione: “” del regista Gianfranco Giagni. Come di consueto il maestro Romeo Scaccia, storico collaboratore dell’associazione, terrŕ il concerto omaggio per piano solo accompagnando con le musiche una selezione di sequenze dei film piů significativi proposti nel corso della retrospettiva. Tra questi Il gattopardo, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Marie Antoinette, Il paziente inglese, C’era una volta in America, Il nome della Rosa, Il racconto dei racconti, Medea, Hugo Cabret, L’etŕ dell’innocenza, Il Casanova. LLa sartoria Tirelli ha conquistato negli anni importantissimi riconoscimenti internazionali: solo per il cinema si contano diciassette Oscar e numerosi Golden Globe e Bafta, assegnati a famosi costumisti che hanno goduto del fondamentale contributo realizzativo dell’azienda. Nomi del calibro di Piero Tosi, Gabriella Pescucci, Maurizio Millenotti, Ann Roth, Milena Canonero, Massimo Cantini Parrini, Sandy Powell, Danilo Donati, Mariano Tufano, Alessandro Lai.Fondata nel novembre del 1964 da Umberto Tirelli, l’azienda inizialmente ha avuto disposizione solo due macchine da cucire. Ma l’ascesa č stata rapida. L’attivitŕ si č sviluppata sia nella direzione tracciata dallo scenografo, regista e costumista Pier Luigi Pizzi, caratterizzata principalmente dall’ideazione di costumi per il teatro di prosa e d'opera; sia nella direzione seguita dal costumista Piero Tosi, dedicata alla creazione di costumi per il cinema e basata su un’accuratissima ricostruzione filologica degli abiti. Dopo la scomparsa nel 1990 del suo fondatore, la Sartoria Tirelli ha proseguito, con l’appoggio di sostenitori ed eredi, la sua prestigiosa attivitŕ, sotto la guida di Dino Trappetti.La rassegna cinematografica proseguirŕ il 20 dicembre (Morte a Venezia), il 27 novembre (La leggenda del pianista sull’oceano) e il 29 dicembre (Magnifica presenza e Nuovomondo).