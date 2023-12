VVFILMF 13 - I vincitori

11/12/2023, 17:38

Si è concluso oggi la XIII edizione del vvfilmf - Festival di Cinema per Ragazzi 2023 in streaming, con l’Evento di Premiazione del più importante festival di cinema online dedicato alle scuole di tutta Italia: migliaia e migliaia di ragazzi coinvolti, 12 lungometraggi internazionali in concorso, più di 30 incontri con ospiti di spicco del mondo del cinema, dello spettacolo, della comunicazione e dell’ambito sociale.12 film internazionali in concorso tra i 623 che si sono iscritti alla preselezione.I lungometraggi internazionali, la maggior parte in prima nazionale, sono stati presentati sul canale del vvfilmf.La XIII edizione è stata una sfida raccolta con entusiasmo ed energia da parte del team organizzativo composto da giovani e giovanissimi ragazzi che si sono impegnati tutto l’anno affinché la “Giuria dei Ragazzi del vvfilmf” potesse essere protagonista di questo importante evento che vede la presenza di centinaia di scuole italiane per quattro settimane.Molti gli ospiti sono intervenuti: il Professore Emerito Santino Vincenzo Mannino, Consigliere del Ministro dell'Istruzione e del Merito On. Giuseppe Valditara, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il Sindaco di Belluno , Oscar De Pellegrin, a sorpresa il Sindaco del Comune di Colle Umberto Sebastiano Coletti, l’Assessore alla Politiche giovanili del Comune di Vittorio Veneto, Antonella Caldart.Il vvfilmf unisce didattica, formazione e divertimento, con tanti ospiti di rilievo: registi, attori, sceneggiatori e ragazzi con grandi storie da raccontare mettendo i giovani al primo posto: sono stati proprio i ragazzi della “Giuria dei Ragazzi del vvfilmf” provenienti da tutta Italia iscritti e dagli accreditati, a votare il loro film preferito, assieme alla “Giuria di Qualità”, che ha decretato uno dei lungometraggi tra i 12 in concorso. Erano presenti durante la diretta una rappresentanza del Liceo Artistico “B. Munari” di Vittorio Veneto.Il festival permette di usufruire dell’interessante visione online, un sistema agevole per tutti gli istituti scolastici provenienti da ogni parte del territorio italiano, ma anche per chi vuole avvicinarsi al cinema di qualità. Il vvfilmf ha dimostrato che è possibile fare cultura e valorizzare la settima arte attraverso l’attenzione alle nuove generazioni.I 12 lungometraggi in competizione, provenienti da paesi europei ed extra-europei, che si sono aggiudicati i premi delle 4 categorie d’età (S.Augusta, Monte Baldo, Pizzoc e Visentin).Vince per la FASCIA SANT’AUGUSTA (III, IV e V scuola primaria di I grado): MOMO IN DUBA del Regista Ameen Aslam - IndiaVince per la FASCIA MONTE BALDO (I, II, III scuola secondaria di I grado): COLOMBINE del regista Dominique Othenin-Girard - SvizzeraVince per la FASCIA PIZZOC (I e II scuola secondaria di II grado): BRENNNESSELBAD - NETTLE BATH per la regia di Janina Lutte _ GermaniaVince per la FASCIA VISENTIN (III, IV e V scuola secondaria di II grado e studentiuniversitari): EXTRA LESSON della regista Anna Kurbatova - Federazione RussaIl Premio assegnato dalla Giuria di Qualità, composta dal presidente, Pietro Sermonti, grande attore, l’attrice Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Attore e cantante, Samuele Sbrighi, attore e regista, Anna Maria De Luca, Giornalista, critica cinematografica e dirigente scolastica, Adelmo Togliani , Attore, regista e produttore e Nevio De Conti Operatore cinematografico e Unit Manager per decidere il vincitore assoluto di questa XIII edizione del vvfilmf.“La varietà dei film in concorso, non solo per la forma ma anche per i contenuti, dedicati a varie fasce d’età, è stata per noi giurati un’occasione e una sfida interessante. La qualità dei lungometraggi selezionati dall’organizzazione del festival è stata davvero di grande qualità”, hanno commentato i giurati, mentre Pietro Sermonti ha ammesso che “E’ stato davvero bello poter prendere in considerazione film che altrimenti non sarebbero disponibili nei normali circuiti cinematografici E’ stato difficile decretare un vincitore perché i film erano tutti di grande valore, ma il giudizio è stato unanime”La giuria ha decretato come vincitore della tredicesima edizione del vvfilmf il film CHERRY opera prima della regista franco americana Sophie Galibert“ l film "Cherry", diretto con maestria da Sophie Galibert, offre uno sguardo originale sulla vita di una giovane di 25 anni a Los Angeles, alle prese con una delle decisioni più cruciali della sua esistenza: come affrontare una gravidanza non pianificata in un mondo che sembra privo di scopo.Galibert riesce a trasmettere in modo delicato e commovente la struggente ricerca di senso e direzione della protagonista. Il tema universale della transizione verso l'età adulta si svela attraverso situazioni goffe e confronti significativi, in cui la protagonista si trova a cercare consigli nel caos della sua vita.L'attrice protagonista, con una performance di altissimo livello, offre una interpretazione profonda e coinvolgente. La sua abilità nel comunicare le complesse sfumature emotive, aggiunge un valore inestimabile al film, creando una connessione palpabile con lo spettatore.”Una menzione speciale è andata al film italiano LE RAGAZZE NON PIANGONO diretto da Andrea Zuliani “Un viaggio attraverso strade intricate e paesaggi emozionanti, si trasforma in un'epica ricerca di identità e consapevolezza in questo coinvolgente Road Movie.Il film affronta con delicatezza e profondità i temi cruciali legati all'adolescenza, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le scoperte che accompagnano il percorso di crescita e la scoperta di se stessi. Il potente legame tra le due protagoniste, mette in luce la complessità delle relazioni umane e la fondamentale necessità di scoprire la propria identità. Uno sguardo deciso e profondo, che accarezza lo spettatore con amore e determinazione.Le due attrici meritano un plauso speciale per la loro interpretazione naturale e coinvolgente, che aggiunge un tocco autentico alla storia.”La presentazione dei lavori svolti durante il PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento del vvfilmf, è stato un momento importante perché i ragazzi hanno profuso impegno e attenzione, partecipando ad ogni momento del vvfilmf. L’Associazione 400 Colpi ha voluto premiare alcuni istituti scolastici così da gratificare i giovani, incentivandoli a seguire le proprie passioni.I giovanissimi volontari e l’organizzazione del vvfilmf, tutti assieme hanno annunciato le date del vvfilmf 2024 che avverrà dall’11 novembre al 9 dicembre.