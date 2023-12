TFF41 - GIGANTI ROSSE di Riccardo Giacconi

01/12/2023, 08:29

Luca Corbellini



Presentato alla 41.ma edizione del Torino Film Festival, nella sezione “Documentari Italiani”, il documentario “” , diretto da Riccardo Giacconi.Estate 2022. Carlotta č alle prese con la registrazione dell’audiolibro dei Racconti di Walter Benjamin. Sua sorella e suo fratello vengono a trovarla per qualche giorno, e i tre si ritrovano nella piccola cittŕ delle Marche dove sono cresciuti.Riafforano ricordi tramite immagini, vecchie fotografie, ed anche vecchi rancori infantili che hanno coinvolto i protagonisti, a cui si intrecciano frammenti di vita quotidiana attuale tra continue discussioni. A poco a poco perň, riemerge potente un episodio vissuto insieme due anni prima: un atto di violenza in cui sono stati, ognuno a suo modo, coinvolti e non hanno ancora completamente assorbito e rimosso.Solamente la rielaborazione tra di loro, se pur con fatica e con dolore, riporterŕ l’armonia e la serenitŕ guardando verso il cielo le stelle giganti rosse…Commenta il regista con una frase di Walter Benjamin: L'ascoltatore radiofonico č quasi sempre solo. E anche supponendo di raggiungere migliaia di ascoltatori, si raggiungono sempre e solo migliaia di singoli ascoltatori. Bisogna sempre comportarsi come se si parlasse a una sola persona – o a tante persone singole, se si desidera – ma mai a molte persone riunite insieme”.