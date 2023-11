28/11/2023, 20:32

Presentato alla 41.ma edizione del Torino Film Festival, nella sezione “Ritratti e paesaggi”, il documentario “” diretto da Mimmo Calopresti.L’estro e la genialitŕ di Gianni Versace messa al servizio di una sana ambizione, con quell’abbraccio virtuoso tra istinto e ragione che ha gli ha permesso di scalare le vette della moda internazionale. Strutturato in 4 capitoli, Il racconto inizia dalla sua giovinezza a Reggio Calabria, passata a curiosare la madre sarta e lo studio dei classici, che ci fanno scoprire come Gianni sia giŕ un genio precoce e realizzatore di sogni.Amici e parenti ci aiutano, davanti alla telecamera, a ricostruire quel mondo e la vita di quella famiglia. Una storia di legami di sangue e di supporto incondizionato al sognatore Gianni del fratello Santo e della sorella Donatella che intrecciano talento e visione imprenditoriale, in un universo moda sempre in divenire, e a volte necessariamente rivoluzionario ed audace. E’ rendere la donna bella ed elegante che č il “must” di Gianni.Nel 1972 a 25 anni lascia la sua Reggio Calabria, dove aveva aperto la prima boutique, e si trasferisce a Milano per seguire la sua piů grande passione e diventare cosě disegnatore di abiti, creando le prime collezioni per Genny, Complice e Callaghan.E poi la data chiave del 28 marzo 1978 quando al Palazzo della Permanente presenta la prima collezione donna firmata con il suo nome dando il via a una delle piů grandi storie italiane di successo, rivoluzionando anche il vecchio mondo delle sfilate vecchie e superate da container, che diveranno veri e propri show.La sua luce si spegne tragicamente la mattina dela Miami: una morte che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e nella cerchia di amiche e muse che hanno continuato a rendergli omaggio e a diffondere la sua rivoluzione stilistica.