PER ELISA - IL CASO CLAPS - Musiche di Matteo Buzzanca

Da martedě 24 ottobre 2023, sarŕ disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma del musicista, compositore e produttore discografico MATTEO BUZZANCA ed edita da SONY MUSIC PUBLISHING, di “”, la nuova serie TV con la regia di Marco Pontecorvo, in onda in tre serate (24 e 31 ottobre e 7 novembre) in prima serata su Rai 1.«Nella musiche di “Per Elisa – Il caso Claps” ho dato forma alle diverse anime della storia: la ricerca disperata da parte della famiglia Claps; il mondo oscuro di Danilo Restivo; l'amore che tiene legata una famiglia provata da un dolore profondo – afferma Matteo Buzzanca – I quattro temi vengono affrontati in brani differenti per stile e colore, e che interpretano le forze opposte ma rivelatrici del medesimo racconto».La colonna sonora č impreziosita dalla canzone originale “Fiore bianco” feat. Beatrice Giliberti, una delle tracce piů evocative della colonna sonora, composta da Matteo Buzzanca con l’intento di «dare idealmente voce a Elisa Claps, presenza e assenza al tempo stesso».Oltre alla versione italiana “”, nella colonna sonora č contenuta anche la versione inglese “” feat. Emma Morton.Questa la tracklist della colonna sonora di “”: “Fiore Bianco” (feat. Beatrice Giliberti), “A Mother’s Hope”, “Sadness in My Heart”, “Same Fate”, “The Casket”, “Anyone Can Help Me”, “Thousands of Torches”, “Incoherence”, “Only One Family”, “An Old Code”, “Elisa’s Room”, “In the Mind of a Child”, “Blood on the Altar” (feat. Emma Morton), “Danilo’s Dream”, “Father and Son”, “The Eye of the Pin”, “For Elisa”, “With Serenity”, “The Greatest Promise”, “In a Dark Cave”, “Pray on the Altar”, “In the Mind of a Bad Child”, “Searching”, “Two Tears”, “An Infinite Question”, “Left Alone”, “Many Questions”, “No Suspicious”, “Pile of Malice”, “The Rescue”, “No More Serenity”, “Sadness in One Breath”, “A Wound Inside” e “Requiem for Elisa”.Scritta da Terry Cafolla, Valerio D’Annunzio e Andrea Valagussa, la serie “” č prodotta da Fastfilm Srl e Cosmopolitan Pictures Limited, in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con ITV Studios e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza. Basata sul libro “Blood on the altar” di Tobias Jones con la consulenza della Famiglia Claps, “Per Elisa - Il caso Claps” ricostruisce uno dei piů sconvolgenti casi di cronaca nera recenti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett. La serie racconta la storia della ininterrotta battaglia di Gildo Claps e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa di Elisa, assicurare il suo assassino alla giustizia e sul perché la veritŕ sia potuta rimanere oscurata per cosě tanto tempo.Nella serie Gianmarco Saurino, Anna Ferruzzo, Giacomo Giorgio, Giulio Della Monica, Ludovica Ciaschetti, Antonio Petrocelli, Beniamino Marcone, Claudio Corinaldesi, Francesca Antonelli, Katie McGovern, Lorenzo McGovern Zaini, Vincent Riotta, Vincenzo Ferrera, Bianca Nappi, Marta Giovannozzi, Carlo De Ruggeri, Fulvio Pepe, Giusy Frallonardo, Francesca Ventriglia, Nila Prisco, Mia McGovern Zaini e con la partecipazione di Rosa Diletta Rossi e di Francesco Acquaroli.L’attivitŕ diruota attorno al mondo della canzone e delle colonne sonore, del cinema e della televisione. Ha realizzato arrangiamenti e scritto successi per grandi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Max Gazzč, Emma Marrone, Marco Mengoni, Luca Carboni, Arisa, Gianni Morandi, Malika Ayane, Patty Pravo, Rapahel Gualazzi, Noemi, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Anna Tatangelo, Giovanni Caccamo e gli Zero Assoluto. Ha prodotto musiche per documentari, cortometraggi e film in Italia e all’estero, per esposizioni e spettacoli teatrali e per spot pubblicitari di grandi marchi come Omega, Swatch, Under Armour, Mitsubishi, Yokohama, Bonduelle. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti nella sua carriera, le nomination al Fabrique du Cinema 2021 per Miglior Colonna Sonora, al Ciak d’Oro 2019 per Miglior Canzone e al Nastro d’Argento 2019 per Miglior Canzone, il Premio Speciale SOUNDTRACK STARS AWARD alla 75° Festival del Cinema di Venezia, Disco Triplo Platino per “Senza fare sul serio” di Malika Ayane, Disco di Platino per “L'estate di John Wayne” di Raphael Gualazzi e per “Arriverŕ l’amore” di Emma Marrone e Disco d’Oro per “Bologna č una regola” di Luca Carboni e per “Un cuore in due” di Francesca Michielin.