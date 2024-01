ALICE NELLA CITTA' 21 - "Eravamo bambini", amicizia e vendetta

19/10/2023, 21:30

Caterina Sabato



Il poliziotto Gianluca, il rapper Walter, la giornalista Margherita e il postino soprannominato “Cacasotto” sono uniti da un’amicizia che dura sin dall’infanzia, quella vissuta insieme in un paesino della Calabria. Si sono persi di vista da anni ma un giorno Gianluca “convoca” gli amici sparpagliati in varie parti d’Italia per risolvere una misteriosa questione che li tormenta da 20 anni. Le loro vite a seguito di un traumatico evento al quale hanno assistito da piccoli sono state rovinate per sempre: depressi, emotivamente instabili e borderline, i quattro sperano di liberarsi dal peso che non permette loro di avere un’esistenza normale, ma niente sarà semplice.” di Marco Martani, scritto dallo stesso regista con Massimiliano Bruno, autore di “Zero”, spettacolo teatrale dal quale è stato tratto il film, è una storia cruda ben scritta che scava senza filtri nell’orrore di una realtà provinciale soffocante e intrisa di violenza, dove a dominare è il più potente e dove sembra non esserci spazio per armonia e bellezza. I quattro protagonisti così diversi ma uniti dallo stesso dolore sono approfonditi e resi al meglio dai loro bravissimi interpreti, Alessio Lapice, Lorenzo Richelmy (un incrocio tra Fedez e Salmo, ma più tormentato), Lucrezia Guidone e Francesco Russo, il cui commovente monologo rivela le tragiche conseguenze della violenza cieca su dei bambini innocenti.Le atmosfere sono cupe e soffocanti in questo film corale, in perfetto equilibrio tra la dolcezza insita nei protagonisti, nascosta sotto la loro scorza dura, e la ferocia che li accompagna da 20 anni e che per tutto il film cresce fino a raggiungere l’acme nel finale, mantenendo per tutto il tempo la giusta tensione che rende questo film un’avvincente discesa negli inferi di quattro amici alle prese con il loro destino.