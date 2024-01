VIDEOBOX - A Pesaro dal 12 al 15 ottobre

07/10/2023, 08:53

Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre 2023 al Cinema Astra di Pesaro l’associazione Hangartfest, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Marche e Comune di Pesaro, presenta Videobox, festival di videodanza e nuove tecnologie applicate alle arti performative.La manifestazione, realizzata in collaborazione con ZED Festival e COORPI e con la partecipazione degli studenti di ISIA Urbino, del Liceo Artistico Mengaroni e del Liceo Coreutico Marconi di Pesaro, ha come obiettivo la promozione e la diffusione della videodanza, con particolare attenzione rivolta alle nuove tecnologie e alle esperienze immersive della realtà virtuale. In programma numerose proiezioni, visioni in VR, incontri con i registi, una tavola rotonda con esperti da tutta Italia, una masterclass di danza contemporanea e il premio di videodanza interfaccia Digitale.Da giovedì a sabato, a partire dalle 16.30, il Festival ospita la visione in loop di The best of La Danza in 1 minuto, i cortissimi di videodanza selezionati dalla X edizione del contest internazionale a cura di COORPI Torino, l’esperienza immersiva di Visioni a 360°, una selezione a cura di ZED Festival di film in realtà aumentata, e Acqua Alta - Crossing the mirror, della compagnia Adrien M & Claire B, un libro pop up in realtà aumentata per la visione della danza in XR.Giovedì 12 ottobre alle 18.30 Videobox dedica un appuntamento ai giovani creativi del territorio. Paolo Paggi incontra i registi emergenti Elia Mazzini e Viola Bartolini e l’Associazione Ge.Ge. che si occupa di videoarte e installazioni tecnologiche.A seguire, alle 21.00, per la sezione Sguardi d’autore, viene proiettata una selezione dalle precedenti edizioni di Interfaccia Digitale a cura dei due giovani registi.Venerdì 13 alle 17.00 vengono presentati i film di Marco Becherini, e Vito Alfarano che testimoniano rispettivamente il lavoro con malati oncologici e con i detenuti nelle Case Circondariali di Rovigo e Brindisi.Alle 18.30, la tavola rotonda Transizione digitale e performing art vede l’intervento di esperti di nuove tecnologie digitali e XR con: Anna Maria Monteverdi, Ariella Vidach, Claudio Prati, Francesca Pedroni, Gianella Cubas, Giorgia Coco, Giovanni Gaggia, Valerio Veneruso, Mario Coccetti, Fabrizio Molducci, Paolo Paggi.Alle 21.00 la seconda giornata del Festival si conclude con una selezione di cortometraggi creati e realizzati in Africa nel contesto di She Poems di Aïda Colmenero Dïaz, un progetto rivoluzionario per la sua visione di genere e postcoloniale che sta posizionando le donne creative di oltre una dozzina di Paesi africani come modelli artistici sulla scena internazionale.Sabato 14 ottobre alle 15.00 è in programma all’Atelier Danza Hangart una masterclass di contemporaneo sul Vocabolario Ultima Vez tenuta da German Jauregui, danzatore della compagnia e assistente di Wim Vandekeybus.Alle 18.30 si torna al Cinema Astra con la presentazione in prima assoluta del film Numero 0 della danzatrice e coreografa Marie-Caroline Hominal che abbiamo già avuto modo di conoscere nel contesto della XX edizione di Hangartfest, mentre alle 21.00, è prevista la visione di In Spite of Wishing and Wanting di Wim Vandekeybus preceduta da un incontro con German Jauregui.Domenica 15 ottobre l’ultimo capitolo di Videobox è dedicato alla IV edizione di Interfaccia Digitale, premio a sostegno della produzione di nuovi lavori di videodanza promosso tramite call internazionale. Il programma si apre alle 9.30 con la proiezione dei 10 film finalisti, per proseguire con una plenaria delle Giurie degli Studenti e degli Spettatori e con la presentazione del nuovo lavoro di Francesco Margarolo, vincitore della scorsa edizione.Alle 12.00 la mattinata si chiude con la proclamazione del vincitore e delle Menzioni Speciali assegnate dalle Giurie coinvolte: Giuria dei Critici e Giuria Interdisciplinare, composte da studiosi ed esperti di settore Giuria degli Studenti e quella degli Spettatori.Nelle giornate del Festival è ancora aperta al pubblico l’installazione multimediale Mossi da Visioni 2023 a cura dell’Associazione Ge.Ge. inaugurata nel contesto di Hangartfest e visibile alla Chiesa della Maddalena da martedì a giovedì dalle 16.30 alle 19.30, venerdì e sabato dalle 17.30 alle 21.30.