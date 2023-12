CINEOFF 4 . A Jesi dal 27 a 30 settembre

23/09/2023, 17:53

ideato da Guasco, Eclettica e Noodles e giunto alla quarta edizione, è realizzato con il sostegno di Regione Marche, Comune di Jesi, CNA cinema e audiovisivo Marche, Viva servizi, CISL Marche, Estra, e il patrocinio di Fondazione Marche cultura, Marche Film Commission, Rete Cinema Indipendente, in collaborazione con Accademia di belle Arti e Design Poliarte, Liceo artistico E. MannucciSaranno QUATTRO GIORNI DI EVENTI dal 27 al 30 settembre 2023 a JESI (AN), nella splendida location di Palazzo dei Convegni. Proiezioni, incontri, con tanti ospiti. Dai registi delle opere in concorso (lungometraggi italiani e stranieri, corti italiani e stranieri, documentari, soggetti di lungometraggio), a operatori del settore e ospiti del mondo del cinema, registi dal Canda, dalla Russia e dal Regno Unito.Da quest’anno una sezione sarà dedicata al progetto RI-Gener(Azione!) all’interno del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola sostenuto da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito con le proiezioni fuori concorso delle opere realizzare dalla rete di scuole coordinata dal Liceo artistico E. Mannucci, corso multimediale e audiovisivo, e la creazione della GIURIA GIOVANI coordinata dalla Prof.ssa Anna Concetta Consarino, che ha votato il miglior CortoScuola in concorso.Altra novità del festival è la partnership con LOTO odv, associazione no profit che nasce con l’intento di colmare un vuoto informativo e di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio e che oggi sostiene le donne affette da tutti i tumori ginecologici. È stato istituito il premio LOTO odv al miglior documentario per capacità informativa e comunicativa in linea con gli obiettivi di Loto.Il festival, proprio per la sua natura di spazio di connessione per operatori si allinea alla volontà dell’amministrazione comunale di Jesi, come afferma l’assessore al Turismo Alessandro Tesi: ””.Grazie anche alla collaborazione con Cna Cinema e Audiovisivo Marche e con Fondazione Marche cultura e Marche Film Commission, CineOFF creerà un percorso di sviluppo della Vallesina come territorio votato al cinema e promuoverà la nascita di imprese e professionisti sul territorio.Tra i tanti eventi si segnalano:Mercoledì 27 settembreOre 21.30Omaggio alla città di Jesi: proiezione di Virna Lisi, "", documentario di Fabrizio Corallo (82’) in collaborazione con Marche Film Commission.Giovedì 28 settembreOre 18.00Masterclass di Produzione cinematografica, Francesco Lattarulo, Producer Mediterraneo Cinematografica, Commercialista, Docente della Civica Scuola Luchino Visconti di Milano e della RCS Academy, coordinatore del Corso Executive in “Management e finanza del cinema” della Civica Scuola Luchino Visconti di MilanoOre 19.00Le opere delle imprese CNA Cinema e Audiovisivo Marche presentate a VeneziaIncontro con produttori e autori: intervengono Claudio Salvi, responsabile Cna cinema e Audiovisivo Marche, Henry Secchiaroli, Presidente Cna Cinema e Audiovisivo Marche, Francesco Gesualdi, Direttore Fondazione Marche Cultura e responsabile Marche Film Commission, Sofia Cecchetti, Marche Film Commission.Tra le presentazioni ci sarà "", regia di Claudio Pauri, prodotto da Guasco con la partecipazione straordinaria di Giulia Sara Salemi, attrice e giovanissima tiktoker con 6 milioni di follower.Venerdì 29 settembreOre 18.45Scrittura cinematografica vs scrittura per la serialità con Graziano Diana.La sceneggiatrice Giulia Betti dialoga con Graziano Diana, regista, sceneggiatore, vincitore di due Nastri d'Argento per le Grandi Serie Internazionali 2022, uno per I bastardi di Pizzofalcone 3 e l'altroSabato 30 settembreOre 21.30Nella serata saranno consegnati premi al miglior lungo italiano e verrà consegnato il premio come miglior attore a Fabio Troiano, attore e conduttore televisivo del programma Bell’Italia su LA7, protagonista di un film in finale.Ci sarà Serena Autieri, testimonial di Loto, in collegamento per la consegna del premio Loto odv. Sarà presentata la giuria il cui Presidente è Claudio Zamarion, direttore della fotografia e produttore di Angelika Vision, Margherita Ferrari, sceneggiatrice e regista, Veronica Baleani, attrice, Cristiana Ilari, Docente e segretario regionale CISL Marche, Andrea Antolini, produttore e regista Subwaylab, Claudio Marceddu, direttore della fotografia.Saranno infine svelati tutti i premi speciali del Festival.Preziosa la collaborazione con Il Liceo Artistico Mannucci di Ancona, corso Audiovisivo e Multimediale, e con il corso Regista cinema e tv dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, che insieme a Guasco stanno creando un polo di formazione e produzione. Dall’humus fertile che si è generato negli ultimi anni sta nascendo una nuova generazione di professionisti che sta lavorando nei numerosi film che sono stati girati nelle Marche.