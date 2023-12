MATERA FICTION - A Lino Banfi il premio per la serialita' televisiva

22/09/2023, 17:32

Sabato 23 settembre 2023 si svolgerà a Matera la giornata conclusiva del, organizzata dalla GFG Media Associati. Un osservatorio sulla serialità televisiva internazionale, con il patrocinio della Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera, in collaborazione con Rai Fiction, TG3 Basilicata, Mediaset e Tv Globo. L’evento si propone di far conoscere gli eroi ricorrenti, le ambientazioni messe in scena, le trame e i personaggi, i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction mondiale coinvolgendo i professionisti della produzione; su questi e molti altri aspetti l’evento vuole aprire ogni anno una finestra culturale privilegiata ed esclusiva sul mondo.Ecco il programma dettagliato dell’evento del 23 settembre: Comune di Matera, Sala Nelson Mandela ore 18 Le serie tv di animazione, Le Winx in giro nel mondo per far conoscere l’Italia: la nuova idea della Farnesina e della Rainbow, partecipa Iginio Straffi (Regista, produttore televisivo e cinematografico. Presidente e fondatore di Rainbow, creatore del cartone animato Winx Club), consegna della targa d’Oro; interventi da remoto, Dott. Luca Di Gianfrancesco, Capo dell’Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; a seguire: Narrazioni: film & serialità televisiva, conversazione con Marco Spagnoli (documentarista, docente alla Luiss Business School), Manuela Gieri (Docente Università della Basilicata), Ivan Moliterni docente, critico cinematografico; Infine alle ore 21,00 presso il Cinema Guerrieri avrà luogo Fiction story, conversazione conche riceverà il, preceduta dai saluti di Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia.