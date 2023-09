20/09/2023, 11:36

Si intitola "” la serata – evento organizzata in 2023 occasione della Fashion Week di Milano al Cinema Mexico nella serata di giovedě 21 settembre (ore 21), sulle tracce di una pellicola di culto della storia del cinema, “Boom!” di Joseph Losey (ma sugli schermi italiani diventň La scogliera dei desideri), con la coppia dei divi piů “glamour” degli anni Sessanta, Elizabeth Taylor e Richard Burton. In apertura di serata č previsto il talk dedicato a quel film, girato con un mirabolante côté di costumi, alcuni firmati da un giovane Karl Lagerfeld, e straordinarie parure di gioielli indossate da Liz Taylor e griffate Bulgari. Protagonisti della conversazione saranno l’artista e stilista Antonio Marras, insieme al regista del film Sergio Naitza e alla critica d’arte Francesca Alfano Miglietti. Interverranno anche il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission Gianluca Aste e la direttrice della Societŕ Umanitaria - Cineteca Sarda, Alghero, Alessandra Sento. Seguirŕ la proiezione del documentario "", una produzione Karel scritta e diretta da Sergio Naitza, che aveva debuttato all’ultima Festa del Cinema di Roma ed č stato premiato a Londra come miglior documentario al Kingston International Film Festival, e che ispira anche la sfilata di Antonio Marras “Lights, camera, action!”, di scena in occasione della Fashion Week proprio domani, mercoledě 20 settembre, con frammenti e sequenze del documentario inseriti a “contaminare” la presentazione dei capi della collezione.«Uso la moda per raccontare e l’ho imparato andando al cinema, fonte inesauribile di storie, di sogni, di mood, di personaggi, di costumi, di set, di racconti di vite - spiega Antonio Marras - Il cinema per la moda č indispensabile compagno di vita. E ancora di piů per me che non a caso ho chiamato la mia collezione d’esordio dell’87 “Piano Piano Dolce Carlotta” dal film con Bette Davis del '64 diretto da Robert Aldrich. Come non cedere, quindi, alla provocazione di un film hollywoodiano come “La scogliera dei desideri”. Grazie al magistrale documentario di Sergio Naitza “L’estate di Joe, Liz e Richard” mi sono immerso in quell’estate calda, dove il confine tra realtŕ e finzione, tra vero e falso, tra ricostruito e esistente, tra recitato e rivelato, era solo un flebile soffio di vento. Come per magia Hollywood atterra nella terra piů selvaggia e pura, sulla scogliera di Capocaccia, Alghero, Sardegna». «”L’estate di Joe, Liz & Richard” č nato come spettacolare ricostruzione di un vero cold case della storia del cinema – racconta il regista Sergio Naitza - Uno dei piů clamorosi ‘flop’ al botteghino malgrado la squadra di stelle e divi del cinema chiamata a realizzarlo, arricchita dallo sceneggiatore Tennessee Williams e con il noto commediografo Noel Coward impegnato in un cameo. Bocciato al suo apparire anche dalla critica, il film č stato poi rivalutato come un vero “cult-movie” dopo la riabilitazione di grandi voci del cinema del nostro tempo, primo fra tutti il celebre regista USA John Waters. Una pellicola, dunque, che č anche icona di stile e riferimento senza tempo per la moda e il glamour, grazie ai suoi costumi, alle atmosfere e ai paesaggi, ai gioielli sfolgoranti indossati da Elizabeth Taylor».