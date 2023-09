L'ESTATE DI JOE, LIZ & RICHARD - A Milano in occasione della fashion week

14/09/2023, 17:06

Approda a Milano, in occasione della fashion week 2023, il film” (Karel produzioni), scritto e diretto da Sergio Naitza, girato sulle scogliere di Capo Caccia – Alghero, sulle tracce di una pellicola di culto della storia del cinema, “Boom!” di Joseph Losey (ma sugli schermi italiani diventò La scogliera dei desideri), con la coppia dei divi più “glamour” degli anni Sessanta, Elizabeth Taylor e Richard Burton, e con un mirabolante côté di costumi, alcuni firmati da un giovane Karl Lagerfeld, e straordinarie parure di gioielli indossate da Liz Taylor e griffate Bulgari. Appuntamento giovedì 21 settembre 2023, alle 21 al Cinema Mexico (via Savona 57), con ingresso eccezionalmente libero per il pubblico, dietro prenotazione obbligatoria su eventbrite L’evento è organizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission e da Antonio Marras, con Karel Produzioni, Società Umanitaria - Cineteca Sarda e Associazione Europa Cultura. La proiezione del film, che aveva debuttato all’ultima Festa del Cinema di Roma ed è stato premiato a Londra come miglior documentario al Kingston International Film festival nel giugno 2023, sarà introdotta, alle 21, dal talk che vedrà protagonisti, intorno al tema “Visioni e glamour”, l’artista e stilista Antonio Marras, insieme al regista del film Sergio Naitza e alla critica d’arte Francesca Alfano Miglietti. Interverranno anche il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission Gianluca Aste e la direttrice della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, Alghero, Alessandra Sento. Il filo rosso con il film “” di Joseph Losey, e con il documentario “” che lo ritrova dopo oltre cinquant’anni, sarà evidente nel corso della sfilata di Antonio Marras “Lights, camera, action!”, di scena in occasione della fashion week milanese, mercoledì 20 settembre, con frammenti e sequenze del documentario inseriti a “contaminare” la presentazione dei capi della collezione.".- spiega- "”.