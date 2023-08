VENEZIA 80 - A Ilaria Capua il Women in Cinema Award

28/08/2023, 13:15

, ricercatrice e virologa di fama mondiale, sarà consegnato il Women in Cinema Award, nato da un’idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo.Il premio è conferito in riconoscimento del suo indiscusso talento e spessore scientifico oltre che per i livelli di eccellenza raggiunti nel campo della ricerca. La sua storia personale e professionale ha ispirato un film ed alcuni documentari, che sono diventati uno strumento di conoscenza di una storia di scienza al femminile tutta italiana. Un’avventura umana e professionale unica, un esempio di empowerment femminile e di autodeterminazione nonché una fondamentale fonte di ispirazione per le future generazioni.“Sono onorata di ricevere questo premio che sottolinea l’importanza della cinematografia nel raccontare e rendere accessibili storie di donne di scienza italiane. Il Paese ha bisogno di più donne nelle discipline STEM e credo davvero che la settima arte potrebbe contribuire in maniera determinante all’ avvicinamento delle ragazze ad alcune materie, e quindi al raggiungimento di questo obiettivo”, sottolinea Ilaria Capua.La VII edizione di WiCA torna a Venezia, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il prossimo 5 settembre alle 17.30 all’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia e dopo aver dato gli scorsi anni voce alle donne turche e iraniane quest’anno è dedicato a tutte le donne vittime di violenza.WiCA è curato e prodotto dalla conduttrice e attivista dei diritti umani Claudia Conte, che è anche testimonial del Premio.Women in Cinema Award – WiCA è un riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande il cinema e la cultura. Le premiate e i premiati sono scelti tra le eccellenze del cinema e delle arti a esso vicine, testimoni in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione è riservata anche alle personalità impegnate in attività legate al sociale e a coloro che hanno a cuore i diritti e il benessere delle persone.I premi sono conferiti da un’Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi.