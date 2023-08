VENEZIA 80 - La Trentino Film Commission c'e'

25/08/2023, 11:36

Lasbarca all’80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con due produzioni realizzate grazie al suo sostegno. Il primo titolo, selezionato in concorso al Festival è il nuovo film di Giorgio Diritti Lubo; il secondo che inaugurerà invece la programmazione delle Giornate degli Autori il prossimo 30 agosto, è il lungometraggio di Antonio Pisu Nina dei Lupi.Dopo le anteprime mondiali Nina dei lupi sarà nelle sale a partire dal 31 agosto, mentre Lubo dal 9 novembre.Il nuovo film di Giorgio Diritti è liberamente ispirato al romanzo Il seminatore di Mario Cavatore edito da Einaudi, ed è stato scritto da Giorgio Diritti, Fredo Valla e Tania Pedroni, la sceneggiatura è di Giorgio Diritti e Fredo Valla. Lubo è una coproduzione italo-svizzera Indiana Production, Aranciafilm con Rai Cinema, Hugofilm Features e Proxima Milano in coproduzione con Rsi Radiotelevisione Svizzera Srg/Ssr, con il sostegno di Direzione Generale Cinema e Audiovisivo MiC, Ufficio federale della cultura Svizzera, Zürcher Filmstiftung, IDM Film Commission Südtirol, Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020, distribuito da 01 Distribution.Protagonista principale è Franz Rogowski, nel cast anche Christophe Sermet e Valentina Bellè, Noemi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Philippe Graber e Massimiliano Caprara.Una la settimana di riprese in Trentino, ad Ala, oltre ad una giornata nel Comune di Rovereto.Sinossi: Lubo è un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia in quanto "Jenisch", come da programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk fur Kinder derLandstrasse). Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.Fantasy-thriller distopico tratto dall’omonimo romanzo dell’autore candidato al Premio Strega 2011, Alessandro Bertante, è prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con il contributo del MIC, in collaborazione con Trentino Film Commission, in partecipazione con JCG BITS production e con Edoardo Possati, con il patrocinio dei Comuni di Ala e Vallarsa e realizzato con il sostegno della Regione Lazio - Fondo regionale per Cinema e l'audiovisivo.Protagonisti principali sono Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci e Davide Silvestri. Nel cast anche Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu; la sceneggiatura è invece firmata da Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, Pierpaolo de Mejo e lo stesso Antonio Pisu.Sono state sette le settimane di riprese in Trentino tra il Comune di Ala e il Comune di Vallarsa e la produzione ha ottenuto la certificazione Green Film, il protocollo ideato e promosso dalla Trentino Film Commission che incentiva la sostenibilità ambientale nella produzione audiovisiva.