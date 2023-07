25/07/2023, 10:01

Si sono misurati con il cinema di finzione, pur mantenendo uno stile fortemente realistico. Mercoledì 26 luglio, protagonisti del quinto appuntamento di “”, la rassegna estiva ideata dal festival Sentiero Film Factory allo Spazio Lumen di Firenze, saranno i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman con “” (ore 20.30 in via del Guarlone, 25, a ingresso libero).Attraverso il racconto della quotidianità di Jamila - ragazza di origini marocchine che vive in provincia di Napoli, che sogna una vita in grande ma che tende a isolarsi - Californie prova a ricostruire l'affascinante viaggio, e battute d'arresto e le deviazioni che la ragazza compie per trovare il suo posto nel mondo.Gli appuntamenti estivi di “Fuori sentiero” proseguiranno mercoledì 2 agosto con “EST - Dittatura Last Minute” per la regia di Antonio Pisu e si concluderanno mercoledì 30 agosto con la proiezione di “Margini”, primo lungometraggio di Niccolò Falsetti, che si è aggiudicato il premio del pubblico alla 79ª edizione della Mostra del cinema di Venezia nel 2022 (ore 20.30 al Lumen).