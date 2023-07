PREMIO MATTADOR 2023 - I premi

24/07/2023, 19:14

Il cinema di domani, sul grande e piccolo schermo, cresce grazie ai giovani talenti: sono stati svelati i vincitori della 14ª edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura, nella giornata di lunedì 17 luglio a Venezia, alle Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice. La Cerimonia di Premiazione ha visto protagonista una nuova generazione di sceneggiatori e cineasti, i partecipanti del Premio Mattador che prosegue nella ricerca del talento nel mondo del cinema e consolida il rapporto con le grandi case di produzione cinematografiche italiane. Sono stati così annunciati i premi del progetto dedicato a Matteo Caenazzo, che ogni anno propone il concorso di scrittura per il cinema a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni. La Cerimonia di Premiazione della 14a edizione del Premio Mattador si è svolta “sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo”.«Sono onorata e felice di aver fatto parte della giuria del Premio Mattador. – ha dichiarato Minnie Ferrara, Presidente di Giuria - Seguo da tempo e ho sempre incoraggiato la partecipazione dei miei studenti e delle mie studentesse a questo prestigioso premio che offre un'importante opportunità di crescita professionale a tanti giovani talenti e che è organizzato con passione e con rigore da una meravigliosa squadra a cui va il mio più sincero ringraziamento. In giuria ho trovato dei colleghi e delle colleghe di alto profilo e di grande sensibilità, con i quali è stato stimolante e anche molto piacevole il confronto. È stato un lavoro impegnativo ma certamente ricompensato dall'ottimo livello dei progetti che abbiamo valutato. Grazie a tutti e tutte e lunga vita al Premio Mattador!»La Giuria 2023 presieduta da Minnie Ferrara e composta da Mario Alberti, Paola Mammini, Sophie Chiarello e Luca Mastrogiovanni ha assegnato i seguenti premi:Premio MATTADOR Migliore Sceneggiatura per LungometraggioEx Aequo: Nuvole Ferme di Giulio Faccini, 29 anni di RomaEx Aequo: Pallade Lola di Rebecca Maglie, 29 anni di Scorrano (LE)Borsa di Formazione Mattador per il Miglior SoggettoAnche Nina vuole morire di Miranda Angeli, 25 anni di RomaPesce fuor d’acqua di Chiara De Angelis, 27 anni, e Alice Sagrati, 25 anni di RomaSofia non piange mai di Laura Pinato, 30 anni di Piove di Sacco (PD)Borsa di Formazione Series per il Miglior Progetto di serie tvIl bel mondo di Edoardo Carboni, 28 anni di Tokyo, e Daniele Morelli, 29 anni di RomaLe forzate di Sofia Cocumazzo, 29 anni di Roma, e Laura Pinato, 30 anni di Piove di Sacco (PD)Menzione speciale: Mic Drop di Federica Corti, 28 anni di Erba (CO), e Pierpaolo Moscatello, 27 anni di BariBorsa di Formazione Dolly per la Migliore Storia raccontata per immaginiFiligrana di Cecilia Chiapetto, 26 anni di Vimercate (MB)Menzione speciale: Stay Joy di Martina Alice Valenti, 21 anni di CataniaCome di consueto, i vincitori hanno ricevuto il, un'esemplare in tiratura limitata di un’opera ideata e creata ogni anno da un grande artista contemporaneo. Il Premio d’Artista Mattador di questa edizione è stato realizzato da Claudia Losi e ha come titolo “The Whale Story (Budapest, 60’s)”. Con quest’opera, partendo dalla collezione di fotografie raccolte da Jean Rezzonico che per 20 anni ha portato in giro la balena Goliath, l’artista ci vuole raccontare “cosa vuol dire fare storie, cucire sceneggiature: costruire immaginari e narrazioni dentro le quali ospitare gli occhi e il cuore di chi guarda e ascolta”.La ricerca di Claudia Losi – nata a Piacenza nel 1971 - parte dall'osservazione delle relazioni che esistono tra l'individuo e la comunità a cui appartiene, con l’ecosistema minerale-animale-vegetale che condivide, con l’immaginario collettivo in cui si identifica. Realizza progetti pluridisciplinari che si sviluppano anche per lunghi periodi di tempo, attivando diverse forme di collaborazione (attraverso il cammino, il fare manuale e il canto corale) facendo rete e tessendo storie. Opera con diversi media come installazioni site-specific e performance, scultura, fotografia, opere tessili e su carta. Ha esposto le sue opere in numerose istituzioni in Italia e all'estero. Nel 2020 il suo progetto Being There. Oltre il giardino è stato tra i vincitori della IX edizione dell’Italian Council. Nel 2021 pubblica con Johan&Levi, The Whale Theory. Un immaginario anima.La Cerimonia alle Sale Apollinee si è aperta con il saluto di Andrea Erri (Direttore Generale della Fondazione Teatro La Fenice) e di Pietro Caenazzo, Presidente Associazione Mattador. Numerose le presenze delle istituzioni, che da sempre sostengono il percorso didattico e artistico di Mattador, grazie agli interventi di Ermelinda Damiano (Presidente Consiglio Comunale, Comune di Venezia) e Caterina Carpinato (Prorettrice alla Terza Missione, Università Ca' Foscari di Venezia). Hanno inoltre portato i saluti istituzionali Luca Zaia (Presidente Regione del Veneto) e Mario Anzil (Vicepresidente e Assessore Cultura Regione Friuli Venezia Giulia) con un messaggio scritto e Roberto Di Lenarda (Rettore Università di Trieste) con un videomessaggio. La Direzione Artistica - Fabrizio Borin (Direttore artistico Premio Mattador), Mauro Rossi (Responsabile EUT Edizioni Università di Trieste), Gianluca Novel (Friuli Venezia Giulia Film Commission) e Andrea Rocco (Consigliere amministrazione Cineuropa a Bruxelles), insieme a Andrea Melon (Presidente Fondazione Ananian di Trieste) e Jacopo Chessa (Direttore Fondazione Veneto Film Commission) - ha introdotto la cerimonia dei riconoscimenti, non prima della dedica a Matteo Caenazzo del Premio d’Artista, tenuta da Laura Carlini Fanfogna (già Direttrice Civici Musei Comune di Trieste) con l’artista Claudia Losi. Alla presenza della Giuria, insieme agli sceneggiatori Maurizio Careddu, Coordinatore dei Lettori, e Vinicio Canton, Tutor della sezione Soggetto, e Daniele Auber, Concept designer (con un videomessaggio dagli Stati Uniti) e Tutor Sezione Dolly, sono stati consegnati i premi ai vincitori. La Premiazione è stata condotta da Marcello Pedretti.