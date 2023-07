CALTAGIRONE SHORT FILMFEST 2 - Tutti i vincitori

16/07/2023, 15:25

Si conclusa con ospiti d'eccezione e con la consegna dei riconoscimenti speciali la II edizione del. La kermesse di carattere internazionale - con la direzione artistica di Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice ed Eva Basteiro-Bertol, producer, attrice e cantante di origine catalana - organizzata dal Comune di Caltagirone ed dal medesimo patrocinato insieme alla Regione Sicilia.In tre serate il festival ha portato nel centro storico della cittadina siciliana - famosa in tutto il mondo per le sue architetture barocche - il cinema e i suoi protagonisti, premiando cortometraggi e videoclip internazionali, ma senza farsi mancare numerose incursioni da parte di ospiti musicali.La serata conclusiva della kermesse, che ha preso il via in Piazza del Municipio, stata condotta con grande eleganza dalla giornalista Simona Rolandi, volto amatissimo della Rai. Sul palco il Sindaco Fabio Roccuzzo ha sottolineato l'importanza del cinema e del festival come veicolo per sensibilizzare il pubblico intorno a temi sociali importanti per poi dare appuntamento alla terza edizione deltargata 2024. Grande attesa per la consegna dei riconoscimenti speciali: sul palco l'attrice internazionaleo che ha ricevuto ilche sottolinea il merito e il potenziale dell'universo femminile nella settima arte e, compositore e cantautore al quale stato assegnato il, destinato a quelle eccellenze di origini calatine che si sono distinte nelle arti e nello spettacolo.Proiettati gli ultimi due cortometraggi fuori concorso a partire dal dramedy "" per la regia del salentino Alessandro Zizzo, con Anna Safroncik e Adelmo Togliani nel ruolo di una coppia che non riesce pi a condividere lo stesso linguaggio in amore. Christian Marazziti ha presentato il suo corto - ispirato a una storia vera - "", una commedia corale che racconta la rimpatriata, per un annuncio importante, di un gruppo di compagni del liceo. Si parlato ancora di cinema con, attore, musicista e giurato del festival, autore delle musiche del film "" di Omar Sandrini e, ancora, con il giovane attoreche vanta un esordio con Gabriele Salvatores nel film "", nel complesso ruolo di un ragazzo autistico. La musica, protagonista anche nella serata conclusiva del festival, ha visto sul palcoche ha presentato i suoi pezzi Estate e Boom, mentre, voce e chitarra in magico duetto con Mauro Di Maggio, ha presentato alcuni pezzi del suo repertorio tra cui la bellissima ""e e ha concluso con "" di Yoko Ono. Grande finale con ladiretta dal M Mirko Musco che ha eseguito alcuni brani tratti da indimenticabili colonne sonore cinematografiche.: TIK TOK STAR di Adriano Giotti: DON'T BE CRUEL di Andrej Chinappi: I BACI CHE HO PERSO di Marcos Chanca: CRISTIAN IANSANTE per SIR di Maurizio Ravallese: ANA NOGUERA per I BACI CHE HO PERSO di Marcos Chanca: LILLI di Emanuele Cristaldi: COUPLES THERAPY di Arman Mirhadi: AGGRAPPATI A ME di Luca Arcidiacono: ETERNAL EYES di John DeMenaa VIOLANTE PLACIDOa FERNANDO ALBAa GIOACCHINO BONSIGNORE