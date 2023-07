EDERA FILM FESTIVAL 5 - I film selezionati

15/07/2023, 18:03

Questi i film selezionati alla quinta edizione dell'di Treviso, in programma dal 2 al 5 agosto 2023:- AMUSIA di Marescotti Ruspoli • Italia • 2022 • 91’- NASCONDINO di Victoria Fiore • Italia, Regno Unito • 2021 • 85’- NON CREDO IN NIENTE di Alessandro Marzullo • Italia • 2023 • 100’- PRIMADONNA di Marta Savina • Italia, Francia • 2022 • 102’- QUANNO CHIOVE di Mino Capuano • Italia • 2022 • 107’- RISPET di Cecilia Bozza Wolf • Italia, Germania • 2023 • 105’- DREAM OF GLASS di Andrea Bancone • Italia • 2022 • 20’- GUARDIANO DEL FARO di Lorenzo Ferrς • Italia • 2022 • 13’ 52’’- LETTERA DA BORGO NUOVO di Matteo Di Fiore • Italia • 2022 • 41’ 47’’- MOLISE TROPICO FELICE di Luigi Grispello • Italia • 2023 • 72’- SORTA NOSTRA di Michele Sammarco • Italia • 2022 • 20’- STATI D’INFANZIA di Arianna Massimi • Italia • 2022 • 25’- TERRA BASSA di Davide Como • Italia • 2022 • 65’- WATER IN THE GILLS di Marco Schiavon • Portogallo • 2021 • 24’- BETTY BRȖLE di Camille Vigny • Belgio • 2022 • 15’- BEYOND THE SEA di Hippolyte Leibovici • Belgio • 2023 • 25’- CORPO E ARIA di Cristian Patanθ • Italia • 2021 • 15’- DON’T BE CRUEL di Andrej Chinappi • Italia • 2022 • 15’- EDITING ROMANCE di Stefano Etter, Giovanni Jannoni • Italia • 2023 • 9’ 43’’- MACERIE di Federico Mazzarisi • Italia • 2022 • 20’- LA MIA TERRA DI NESSUNO di Francesca Belli • Italia • 2022 • 17’- OLD TRICKS di Edoardo Pasquini, Viktor Ivanov • Bulgaria, Italia • 2022 • 6’- OUR MALES AND FEMALES di Ahmad Alyaseer • Giordania • 2022 • 11’- IL PETTIROSSO di Francesco Eramo • Italia • 2023 • 8’ 53’’- QUANDO SI RITIRA IL MARE di Francesco Lorusso • Italia • 2022 • 10’- REGINETTA di Federico Russotto • Italia • 2022 • 20’- THE SILENT WHISTLE di Li Yingtong • Cina • 2022 • 18’- SOGNANDO VENEZIA di Elisabetta Giannini • Italia • 2023 • 15’- TRIA di Giulia Grandinetti • Italia • 2022 • 17’- EUROPA ‘52 di Andrea Viggiano • Italia • 2022 • 13’ 50’’- LISCHE di Giulio Golfieri • Italia • 2022 • 17’ 27’’- MEL di Lucrezia Dal Toso • Italia • 2022 • 25’ 50’’- MY CHOICE di Nicolς Grasso • Italia • 2022 • 9’ 04’’- NEW HEIGHTS di Niccolς Poiana • Italia • 2021 • 4’ 18’’- OLTREOCEANO di Virginia Paganelli • Italia • 2022 • 23’ 40’’- LE PAROLE IN TASCA di Agnese Cappellazzo, Camilla De Rossi, Edoardo Prata • Italia • 2023 • 10’ 30’’- IL PASTORE DI NUVOLE di Lorenzo Cassol • Italia • 2022 • 11’- REBUS di Nicolς Bressan Degli Antoni • Italia • 2022 • 19’ 37’’- I SEI VALORI DELLA NOSTRA SOCIETΐ | Lorenzo Visentin • Italia • 2023 • 11’ 56’’- IL TEMPO DEL CAPO di Giuseppe Santocono • Italia • 2022 • 17’ 11’’- VARIAZIONI, OPERA ULTIMA di Alberto De Grandis • Italia • 2022 • 20’- CANADΐ di Paola Luciani • Italia • 2023 • 7’- CORRISPONDENZE di Marco Zuin • Italia • 2022 • 6’- CUSTODI di Marco Rossitti • Italia • 2023 • 74’- DOVE NUOTANO I CAPRIOLI di Maria Conte • Italia • 2021 • 58’- EVOCATOR di Francesco Gozzo • Italia • 2023 • 20’- INMUSCLΒ (Ugni mal nol a scrupol da tornΰ) di Michele Pastrello • Italia • 2023 • 35’- PAURA FUORI degli Studenti del progetto “Finestre sul mondo: laboratorio, cinema, territorio” • Italia • 2023 • 8’