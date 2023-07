MAI VISTI, IL GRANDE CINEMA CHE NON TI ASPETTI - A Bari dall'11 luglio

06/07/2023, 11:24

Nell’ambito delle iniziative realizzate all’aperto all’Apulia Film House, l’Associazione UTÓPIA 2100 e Pool, sotto la direzione artistica di Enzo Augusto, con la collaborazione di Alina Lattarulo, propone la V edizione della rassegna “”.Si tratta di tre serate di proiezioni e incontri, previsti martedě 11, 18 e 25 luglio alle 20.15, dedicate al grande cinema internazionale, in cui saranno proiettati tre film poco visti se non addirittura mai programmati nelle sale di Bari. L’ingresso libero per le tre serate, č previsto dal cancello antistante l’Apulia Film House (ex Palazzo del Mezzogiorno), nei pressi dell’ingresso Orientale della Fiera del Levante (spalle al CUS Bari, lato sinistro).I tre film scelti, il primo tunisino, il secondo iraniano e l’ultimo di una regista macedone con riferimento alla guerra civile nella Bosnia, sono stati selezionati con un criterio geopolitico, non a caso a presentarli saranno personalitŕ della cultura che, con riferimento al film, parleranno della situazione sociale e politica del Paese in cui č stato girato, nonché degli argomenti trattati.S’inizia, martedě 11, con la visione del film tunisino “Frutto della tarda estate” (2022), esordio al cinema della regista franco-tunisina Erige Sehiri. A seguire l’incontro con Michele Laforgia e Lino Patruno. L’appuntamento successivo, martedě 18, č con il film iraniano “Leila e i suoi fratelli” (2022) diretto da Saeed Roustayi. A introdurre la visione sarŕ l’iraniana Alizadeh Shady, presidente dell’Unione Italo Iraniana per la donna, la vita, la libertŕ, e Maria Pia Vigilante. L’ultima proiezione, in programma martedě 25, č con “L’appuntamento” (2022), pellicola diretta da Teona Strugar Mitevska. A introdurre la visione saranno: Luciano Canfora e Francesca Borri, giornalista e corrispondente delle zone calde del Medio Oriente.La rassegna č sostenuta da Ariete Soc. Coop., con il patrocinio gratuito di Regione Puglia e Apulia Film Commission.