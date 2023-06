CHIAMATEMI OSCAR - Cani e gatti nel cinema e in TV a Milano

28/06/2023, 18:25

Conoscete il nome del primo cane che appare in un film al cinema? O la data in cui un gatto è diventato protagonista di una pubblicità?Scoprirete queste e molte altre curiosità sui nostri amici a quattro zampe nell’antologia filmica Chiamatemi Oscar: cani e gatti nel cinema e in tv. Un lavoro di montaggio estremamente articolato che rintraccia la presenza di cani e gatti nel materiale dell’Archivio Storico dei Film di Cineteca Milano, scoprendo preziosi filmati mai visti in cui i nostri animali da compagnia ci sorprendono e ci inteneriscono.L’antologia prevede, oltre che pellicole di un secolo fa, filmati pubblicitari e sequenze di cani e gatti nel cinema contemporaneo, tutto raccontato in maniera curiosa e divertente per scoprire come in cento anni il rapporto tra uomo e animale si sia completamente trasformato.Il lavoro di montaggiosarà fruibile in due serate estive da trascorrere sotto le stelle con il Cinemobile FIAT 618 del 1936, restaurato da Regione Lombardia e custodito dalla Cineteca di Milano: una serata si terrà lunedì 3 luglio 2023 alle ore 21.30 presso Piazza Maggiore (Inzago, Milano) e un'altra martedì 11 luglio alle ore 21.00 presso Fondazione AEM, Piazza Po 3 (Milano).