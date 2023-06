FILMING ITALY SARDEGNA 2023 - Verso la conclusione

26/06/2023, 15:27

Si avvia alla conclusione la 6^ edizione deldiretto da Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 22 giugno a Forte Village, grazie al sostegno del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village Lorenzo Giannuzzi. I titoli presentati quest’anno sono oltre 50, tra film, anteprime, serie TV, documentari, docu-film e cortometraggi, a cui hanno potuto assistere tutti gli ospiti presenti al festival e gli studenti delle scuole che hanno composto l’Academy Cinema, tra proiezioni on line, le sale del Forte Village e Notorious Cinema di Cagliari.Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si è svolto in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.“Sono particolarmente felice e soddisfatta dei risultati raggiunti da questa sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Il notevole sforzo produttivo di quest’ultimo periodo ha dato vita a un’edizione speciale che continua a stupirci anno dopo anno con traguardi inaspettati. Una delle principali mission di questo Festival è quella di far riavvicinare il pubblico al cinema, di far tornare le persone in sala anche d’estate, specialmente in questo periodo che presenta ancora moltissime criticità, ed essendo una delle pochissime direttrici artistiche donna di un festival a livello europeo, percepisco questo impegno in maniera molto personale. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village Lorenzo Giannuzzi per l’ospitalità in questa splendida regione, e anche alla Senatrice Lucia Borgonzoni, insieme alla quale abbiamo promosso la bellissima iniziativa del Ministero, Cinema Revolution. Sono stata felicissima di avere qui con noi attrici e attori dalla fama unica ed eccezionale, come Christopher Walken, Laura Dern, Dennis Quaid, Dominic West, Sandy Powell, Alessandro Nivola, Daniela Melchior, solo per citarne alcuni, arrivati direttamente dagli Stati Uniti, o come Richard Gere e Rosario Dawson collegati con noi in streaming. E grazie anche a tutti gli artisti italiani presenti quest’anno, dalla madrina Francesca Chillemi a Ornella Muti, Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Fausto Brizzi, Matteo Garrone, Marco Bocci, Pietro Sermonti, Gabriele Lavia, Ricky Memphis, e tanti altri, che continuano a portare questo festival ai livelli che lo hanno reso davvero unico nel suo genere”, ha dichiarato Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival.“Una sesta edizione che ha visto un incremento nelle proiezioni, negli incontri e nelle presentazioni di film e serie televisive, con più di 50 titoli presentati, molti dei quali in anteprima assoluta, continuando a coinvolgere le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Abbiamo avuto moltissimi incontri e proiezioni in presenza, ma anche panel e masterclass che è stato possibile seguire dal vivo così come on line, dando spazio al cinema, alla televisione, alla musica e all’intero mondo dell’intrattenimento. Un festival che punta all’inclusione e all’empowerment femminile, ma quest’anno abbiamo parlato anche di pace, ambiente, inclusione e nuovi linguaggi, considerato il panorama internazionale attuale e abbiamo deciso di volgere uno sguardo sempre più attento al mondo dei giovani, coinvolgendo tantissime scuole nell’Academy Cinema. Ancora una volta abbiamo creato un momento di connessione unico tra il mondo dell’intrattenimento del nostro paese e quello estero, promuovendo l’internazionalizzazione del prodotto culturale ma anche dei nostri territori”.“Anche quest’anno – il commento del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni – la proposta di Filming Italy Sardegna Festival è un concentrato di passione per il piccolo e il grande schermo. Una manifestazione mossa da una grande attenzione nei confronti del cinema e dei prodotti dell’audiovisivo, costruita per raggiungere obiettivi in perfetta sintonia con le politiche di sviluppo del sistema cinematografico italiano messe in campo dal Ministero: dall’internazionalizzazione del settore alla sua promozione, dalla crescita in termini economici e culturali della filiera all’avvicinamento di un pubblico sempre più ampio e soprattutto dei più giovani”.Il Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, ha dichiarato: “Per la sesta volta, la Sardegna ospita il Filming Italy Sardegna Festival, una manifestazione cinematografica internazionale che da anni garantisce visibilità e promozione alla nostra terra. La presenza delle più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo e degli ospiti di livello internazionale rappresenta una preziosa occasione per la Regione. Anche per consolidare il suo interesse nei confronti dell’industria cinematografica, che, peraltro, in più occasioni ha individuato la Sardegna come set naturale ideale per le sue produzioni. La collaborazione con gli eventi internazionali si inquadra in un ampio progetto di promozione della Sardegna, che consenta di far conoscere zone e caratteristiche meno note, a partire da un immenso patrimonio storico-culturale che insieme a quello ambientale fa dell’Isola una terra unica, attrattiva e di grandi potenzialità”.“È stato un onore e un privilegio ospitare, per il sesto anno consecutivo, il Filming Italy Sardegna Festival. L'atmosfera magica di queste giornate è stata semplicemente straordinaria. Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere questo evento un successo senza precedenti, offrendo agli attori e ospiti di fama internazionale un'esperienza indimenticabile nella nostra bellissima Isola e nel nostro Resort. Ringraziamo Tiziana Rocca, la Regione Sardegna, gli attori e tutti coloro che hanno reso possibile questo incredibile Festival. Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente il Filming Italy Sardegna Festival al Forte Village il prossimo anno e di continuare a offrire alla nostra isola questa straordinaria opportunità di visibilità nel mondo”, afferma Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager Forte Village.Tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione in Sardegna e che si sono rese protagoniste di alcune masterclass con gli studenti, tra questi: l’ambasciatrice del Festival, Rosario Dawson e Richard Gere, che ha meravigliato gli studenti con una masterclass a sorpresa; Christopher Walken, che ha ricevuto il Filming Italy Lifetime Achievement Award e per l’occasione è stato proiettato il film di Steven Spielberg di cui è tra i protagonisti, Prova a prendermi; l’attrice statunitense Premio Oscar, Laura Dern, che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’attore hollywoodiano Dennis Quaid, che ha ricevuto il Filming Italy Lifetime Achievement Award; la costumista britannica, candidata 15 volte all'Oscar per i migliori costumi e vincitrice di tre statuette, Sandy Powell, che ha ricevuto il Filming Italy Best Costume Designer Award; la star portoghese di film come Fast X e Guardiani della Galassia Vol. 3, Daniela Melchior, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award; Emile Hirsch, che ha dialogato con gli studenti dopo la presentazione di Venuto al mondo, film di Sergio Castellitto di cui è protagonista e ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; l’attore Alessandro Nivola, che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau che hanno ricevuto il Filming Italy Women Power Award; la star britannica Dominc West, che ha ricevuto il Filming Italy International Award; gli attori francesi protagonisti di Emily in Paris, Samuel Arnold e Bruno Gouery che hanno ricevuto il Filming Italy Best Actor Award; l’attrice britannica delle serie Happy Valley e Peaky Blinders, Charlie Murphy, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award; il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé, che ha ricevuto il Filming Italy Best Director Award; l’atleta iraniana Nasim Eshqi, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award.In rappresentanza del cinema italiano, oltre alla madrina di questa edizione, Francesca Chillemi, sono stati presenti: Fausto Brizzi, che ha presentato insieme ad Ilenia Pastorelli il suo ultimo film, Da grandi, e ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; i due protagonisti Gabriele Lavia e Lodo Guenzi hanno presentato l’ultimo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, e hanno ricevuto rispettivamente il Filming Italy Lifetime Achievement Award e il Filming Italy Creativity Award; Volfango De Biasi, che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; Ilaria Spada, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award, e ha presentato insieme a Ricky Memphis il film Un matrimonio mostruoso; Claudia Gerini, presidente della giuria cortometraggi; Pietro Sermonti, che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award, e ha presentato insieme a Marco Bocci il loro ultimo film, La caccia; uno dei protagonisti della serie A casa tutti bene, Valerio Aprea, che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; il regista Riccardo Milani, che ha ricevuto il Filming Italy Best Sport Achievement Award; il pluripremiato regista e sceneggiatore Matteo Garrone; Paola Cortellesi, nella giuria della sezione cortometraggi; Martina Stella, che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award. E poi in rappresentanza del mondo dei Social, anche la modella e influencer Paola Turani, che ha ricevuto il Filming Italy Social Impact Award.È ritornato anche in questa edizione lo storico premio dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Il Premio Nanni Loy ideato dal giornalista Antonello Sarno quest’anno è andato agli attori Marco Bocci e Ricky Memphis, al regista Matteo Garrone e un premio speciale alla carriera a Ornella Muti.Tra i diversi premi che sono stati consegnati durante quest’edizione, il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del festival, è stato consegnato a Ilenia Pastorelli.Giusy Ferreri ha omaggiato il festival cantando il brano Federico Fellini, tratto dal suo ultimo album Cortometraggi, e ha ricevuto per l’occasione il Filming Italy Best Music Award. Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano e internazionale. È iniziato a fine maggio il nuovo tour di Giusy Ferreri ‘Live 2023’ che toccherà tutta l’Italia con una serie di date estive dove presenta live le canzoni del suo ultimo album in studio “Cortometraggi” e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale.A sostegno dell’apertura estiva e del Cinema Revolution, sono stati numerosissimi i film proiettati in anteprima – con più di 50 titoli nel corso della manifestazione. Tra i film internazionali in programma: Ti presento i suoceri (Maybe I Do), commedia romantica con Richard Gere che sarà disponibile dal 9 luglio su Sky Cinema e NOW; la nuova commedia con Jennifer Lawrence, Fidanzata in affitto, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures; Campioni di Bobby Farrelly con Woody Harrelson; i film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e Nimona di Nick Bruno e Troy Quane; Transformers – Il risveglio di Steven Caple Jr. con Anthony Ramos e Dominique Fishback; Air di Ben Affleck con Matt Damon; Fast X di Louis Leterrier con Vin Diesel e Michelle Rodriguez; La stanza delle meraviglie di Lisa Azuelos; il film Disney-Pixar Elemental di Peter Sohn; Muti di George Gallo con Morgan Freeman; Renfield di Chris McKay con Nicholas Hoult e Nicolas Cage; The Son di Florian Zeller con Anthony Hopkins; La syndicaliste diretto da Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert; Jurassic Park di Steven Spielberg in onore alla sua protagonista Laura Dern; Book Club - Il capitolo successivo diretto da Bill Holderman.Tra i film italiani in programma: in anteprima assoluta, l’ultimo film di Fausto Brizzi, Da grandi, commedia che vede protagonisti Ilenia Pastorelli, Enrico Brignano, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi, sequel del film di grandissimo successo del 2021, Una famiglia mostruosa; La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati; La caccia di Marco Bocci con Laura Chiatti e Pietro Sermonti; Denti da Squalo, diretto da Davide Gentile con Claudio Santamaria e Edoardo Pesce; Pantafa, horror diretto da Emanuele Scaringi con Kasia Smutniak; Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores; Mia di Ivano De Matteo con Edoardo Leo; Educazione Fisica di Stefano Cipani con Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini e Claudio Santamaria; Scordato di e con Rocco Papaleo in cui recita Giorgia; Quando di Walter Veltroni; Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, in ricordo di Gina Lollobrigida. È stato inoltre proiettato il cortometraggio Feliz Navidad, che segna il debutto alla regia di Greta Scarano.In occasione del centesimo anniversario di Warner Bros., il Filming Italy Sardegna Festival ha proiettato alcuni dei più grandi successi cinematografici dello Studio, per dar modo a tutte le generazioni di appassionati di vivere questi incredibili capolavori attraverso la magia del grande schermo. Il film di chiusura del festival è stato infatti The Flash, diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. Sono stati anche proiettati durante il festival, Casablanca del 1942 diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e Rocky IV del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.Tra i documentari: Nel nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani; Le mura di Bergamo di Stefano Savona; Napoli magica di Marco D’Amore; Climbing Iran, film documentario sulla vita di Nasim Eshqi di Francesca Borghetti, distribuito da Mescalito, Sales Agent Sindycado; Virna Lisi - La donna che rinunciò a Hollywood, scritto e diretto da Fabrizio Corallo, su una delle attrici più amate e popolari del nostro cinema e della TV; tre documentari di Sergey Yastrzhembsky, Ivory – A crime story, Africa, Blood & Beauty e Tigers and Humans.Grazie alla preziosa collaborazione con Cinecittà, sono stati proiettati tre documentari: Cipria di Giovanni Piperno, documentario che rende giustizia alle storie di tre donne italiane; Quei due diretto da Wilma Labate; e Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno.Ampio spazio è stato dato anche alla serialità, in particolare grazie alla collaborazione con Rai Fiction, sono stati proiettati alcuni episodi delle serie TV: Don Matteo 13, Rocco Schiavone 5 e Mare fuori 3. E poi anche la serie Sky A casa tutti bene 2 di Gabriele Muccino e la prima puntata della nuovissima serie The Idol, con protagonista Lily-Rose Depp, disponibile su NOW.In programma anche una sezione dedicata allo sport e patrocinata dal CONI. Sono stati proiettati i film: La bella stagione, documentario diretto da Marco Ponti e tratto dall’omonimo libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini; Maradonapoli di Alessio Maria Federici, su Armando Maradona e il suo rapporto con la città di Napoli; e Corpo a corpo di Maria Iovine, che tratta la storia di Veronica Yoko Plebani, un’atleta della nazionale paraolimpica di Triathlon.Per non dimenticare il momento storico che stiamo vivendo, sono stati proiettai anche tre film dedicati all’Ucraina: ad aprire la sezione, il film di Claire Taback Sliney e Chiara Buttiglione, “How are You?” Means I love You; e poi Olga diretto da Elie Grappe, su una giovane ginnasta in fuga dall'Ucraina che insegue le Olimpiadi; il pluripremiato Atlantis, sulla crudeltà della guerra, diretto da Valentyn Vasjanovyč; e il documentario Ukraine on Fire, sulla rivoluzione ucraina, prodotto da Oliver Stone e diretto da Igor' Lopatënok e Ben Bywater.In programma sabato 24 giugno un panel istituzionale in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, che ha visto coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “La sala cinematografica allunga la stagione e si prepara alla Revolution. Come si sta organizzando il mercato dell’audiovisivo verso le nuove sfide anche internazionali?”. Moderato da Simone Gialdini, Direttore Generale ANEC, al panel hanno preso parte: la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato MiC; Nicola Borrelli, DG Cinema; Paolo Del Brocco, DG Rai Cinema; Giancarlo Leone, Presidente A.P.A - Associazione Produttori Audiovisivi; Roberto Stabile, Advisor for Intl. Rel. & In Charge for Special Projects DGCA MiC; Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà; Mario Lorini, Presidente ANEC; Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori Anica; Federica Lucisano, Amministratore delegato presso Lucisano Media Group SpA e Produttrice Cinematografica; Marta Donzelli, Presidente CSC; Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, Fremantle; Alessandro Araimo, Executive Vice President & General Manager Sud Europa, Warner Bros. Discovery; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction.Grazie alla collaborazione con il Nuovo IMAIE, in programma una masterclass speciale in cui alcuni giovani attori, appartenenti alla collecting, hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del cinema italiano e internazionale. Gli attori scelti per questa edizione sono Luca Grispini (SKAM, Tutta colpa di Freud) e Federica Pagliaroli (Che Dio ci aiuti, Ritoccati), che hanno ricevuto il Filming Italy Spotlight Award.Confermata la vicinanza alle donne, si è rinnovata la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, associazione no-profit nata negli anni ‘70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, dove è diventata un punto di riferimento nel settore audiovisivo e media. In questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia ha presentato tre cortometraggi: Indietro è un posto che non esiste, regia di Chiara De Angelis; Miraggio, regia di Marianna Adamo; e Dòma, regia di Chiara Seveso (per gentile concessione di NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti).Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, ha realizzato in esclusiva i premi per il Festival.Filming Italy Sardegna Festival si è avvalso anche quest’anno della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions e coordinato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC. Il portale, disponibile anche in versione app scaricabile sugli store digitali, fornisce tutte le informazioni utili su location e incentivi disponibili per chi vuole girare in Italia il proprio film, oltre a notizie di settore e tantissime curiosità e suggerimenti di viaggio per gli appassionati che vogliono visitare i luoghi dei film.In collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari, Massimo Arcangeli, dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici: Filming Italy Sardegna - In Corto (VI edizione). I temi fissati quest’anno per l’iniziativa sono la pace, l’ambiente, l’inclusione e i nuovi linguaggi. L’attrice Claudia Gerini è stata a capo della giuria d’eccezione dedicata a questa sezione, composta da Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Vito Sinopoli, Stefano Arduini, Massimo Granchi, Andrea Minuz, oltre al Professor Massimo Arcangeli e Tiziana Rocca. Il corto vincitore di questa edizione è Come siamo diventati di Cristiano Pahler e sarà trasmesso su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.Inoltre, per sottolineare l'importanza della lingua italiana, è stato chiesto a tutti i ragazzi di adottare una parola appartenente al mondo del cinema tra quelle ormai in disuso, lanciando l'hashtag #IndossaUnaParola. Le parole scelte sono: Pellicola, Amarcord, Celluloide, Cinemascope, Cinerama, Dolcevita, Maccarone, Supercazzola e Vitellone.