NEL CERCHIO DEGLI UOMINI - A Roma e poi in Rai

24/06/2023, 17:05

La condizione maschile è diventata una questione centrale del dibattito pubblico. L’uomo, da una parte soggetto privilegiato di una società ancora patriarcale, dall’altra come mostrano le cronache, ci appare oggi anche disperatamente fragile e capace di agire la violenza, in primo luogo nei rapporti più intimi, verso di sé e soprattutto contro le donne.Prodotto da Kon-Tiki Film in collaborazione con Rai Documentari, “” arriva, in un momento cruciale, a mostrare una possibile via di cambiamento. Una storia di uomini che, senza rinunciare alle qualità tradizionalmente associate al maschile, fa proprie le dimensioni dei sentimenti, degli affetti e della cura, in primo luogo di sé. Il documentario ci porta a scoprire una realtà che, con pazienza e tenacia, tenta da anni di portare a una maschilità nuova, più ricca e felice.A raccontare questa storia lo sguardo di una regista, Paola Sangiovanni, che ha già saputo raccontare nei suoi precedenti lavori con sensibilità e profondità, tra storia personale e storia collettiva, l’impegno delle donne nella Resistenza; le protagoniste del Femminismo che ha cambiato la società italiana negli anni Settanta; la violenza delle guerre contemporanee sul corpo delle donne, attraverso le testimonianze di un soldato italiano in Somalia e di una donna vittima di violenza in Bosnia, che cerca di portare davanti alla giustizia gli stupratori.Il documentario inedito e necessario di Paola Sangiovanni si fa strumento prezioso di conoscenza e ha l’indubbio valore di aprire un varco, di restituire l’immagine viva e autentica di un tipo di mascolinità “salubre”, che tenta quotidianamente di percorrere una sotterranea e energica opera di destrutturazione e ricostruzione del proprio stare al mondo, attraverso l’incontro, il confronto, l’ascolto e la fiducia nell’altro.“Nel cerchio degli uomini” è scritto e diretto da Paola Sangiovanni, prodotto da Kon-Tiki Film e Rai Documentari con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.Il documentario sarà presentato in anteprima lunedì 3 luglio alle ore 19:00 presso lo Spazio Scena (Via degli Orti d’Alibert 1 – Roma), alla presenza della regista, dei protagonisti e dei produttori, in un incontro moderato dal critico cinematografico Boris Sollazzo.