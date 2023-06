TRAPANI FILM FESTIVAL 1 - Al via la manifestazione siciliana

22/06/2023, 17:45

La prima edizione del Trapani Film Festival, la festa del cinema prenderŕ vita dal 22 al 25 giugno 2023.Questi i primi numeri: oltre 100 film candidati sulla piattaforma filmfreeway e selezionati da una giuria tecnica per 6 categorie in gara: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Trinacria Award per opere girate, pre o post-prodotte in Sicilia, “Fame di Film”, sezione dedicata alle opere a tema cibo e vino e il Premio Cittŕ di Trapani ai personaggi che valorizzano il territorio.In finale sono 19 le opere che saranno valutati dalla giuria presieduta dal critico cinematografico Davide Stanzione: “Paolo e i suoi Angeli”, Story of Lunch Break, The Wake, On/Off, ‘A fridda’, “Il Vicolo dei Sogni”, “Che bella storia la vita”, “La trottola”, Shadow Puppets, Mea Vox, “Sir”, “I’ll tell abaout your father”, ‘Ciurč’, Manco Morto, Scomparire, “Io ci Provo”, “O nu Uwa”, Jabal, Ri-scossa.Presenterŕ la manifestazione, Sabina Braschi. Il Festival del Cinema si avvale della collaborazione della modella italo-brasiliana Giordana Sara Pieri che curerŕ la InstaTFF, spazio Instagram itinerante all’interno della kermesse e del giovane attore Fabio Orso con alle spalle serie Rai e Netflix.Questi gli ospiti che si alterneranno sul palco dal 23 al 25 giugno: Simona Malato (Baaria, L’Ora Legale, Le Sorelle Macaluso, Stranizza d’Amuri), Paolo Briguglia (The Protagonists, I Cento Passi, Buongiorno, Notte, Ma quando arrivano le ragazze?, Maurizio Bologna (La mafia uccide solo d’estate, La Trattativa, La mossa del cavallo, I Topi), Claudia Gusmano (Squadra Antimafia 2, Don Matteo 10, La mafia uccide solo d’estate - la serie, L’Allieva, Guida Astrologica per cuori infranti), Anita Pomario (Le Sorelle Macaluso, Stranizza d’Amuri), Dario Aita (Il segreto dell’acqua, L’Allieva, Grand Hotel, Il giorno e la notte), Vincenzo Pirrotta (in teatro Una magarěa, Esperidio, Nozze di Figaro, al cinema Spaccaossa), Rosaria Lisma (Smetto quando voglio, La mafia uccide solo d’estate, in tv “L’ultima parola” il talk), Fabrizio Ferracane (Il Traditore, Il Commissario Montalbano: Amore, The Bad Guy), Filippo Luna (Nuovomondo, Sicilian Ghost Story, Makari), Lucia Sardo (I Cento Passi, La Piovra, Un caso di coscienza), il cantautore e autore Kaballŕ (Rota, Avion Travel, Bocelli, Ramazzotti, Venuti, ecc.).Il duo di attori e registi Ficarra & Picone e l’attore romano Stefano Fresi saluteranno il pubblico in collegamento.Ospite speciale dell’ultima serata sarŕ il conduttore Diego “Zoro” Bianchi direttamente dal programma La7 “Propaganda Live”.La serata conclusiva ospiterŕ anche una proiezione fuori concorso: il film “Spaccaossa” (Tramp LTD, Rai Cinema) di e con Vincenzo Pirrotta, candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.Premio: i finalisti concorreranno per vincere un premio distributivo sulla piattaforma di streaming indipendente webeam.it (online da maggio 2023). Verrŕ consegnato il premio “Cristallo di sale”, realizzato da Sosalt, simbolo della Cittŕ di Trapani.