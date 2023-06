SAVE THE QUEEN - Il 23 giugno al Teatro Comunale Luigi De Lise di Sarno

20/06/2023, 21:23

Il 23 giugno 2023 presso il Teatro Comunale Luigi De Lise di Sarno sarà presentato il cortometraggio, progetto cinematografico a firma del regista e attore James La Motta, prodotto da Klimax Pictures in collaborazione con l’Istituto Fermi di Sarno. L’idea nasce nell’ambito del programma Cinema nelle scuole promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura.Il progetto si è articolato in tre mesi ed ha visto impegnato un team di professionisti che ha introdotto i ragazzi della scuola superiore sarnese nei vari comparti del mondo cinematografico. L’equipe ha visto coinvolti, oltre che il regista James La Motta per il corso di regia, anche l’attore Luciano Giugliano che ha preparato i ragazzi nella recitazione, Fabrizio Bartolini che ha curato il corso di sceneggiatura e Giulia Malafronte che ha guidato il reparto di aspiranti scenografi.Il soggetto del corto "" nasce da un’idea di Luca Varone ed è ambientato nel ventunesimo secolo, in una città del sud Italia, in un’area in cui la transizione ecologica stenta a partire, perché le persone sono riluttanti ad assumere buone abitudini nel rispetto dell’ambiente. Un gruppo di ragazzi di generazione Z, stanchi di questa realtà, decide di attuare un piano di attacco, come se si trattasse di un attentato, affinché anche la propria terra possa vivere questa rivoluzione. Per la realizzazione della loro idea formano un gruppo chiamato Save the Queen, che potremmo associare a quello degli attivisti in materia ecologica, ma in realtà non lo sono: sono adolescenti che nell’era dei social credono che le rivoluzioni non si facciano più con armi belliche ma con video virali al punto da stravolgere le persone ed i loro comportamenti quotidiani per la difesa della natura.Il progetto "" nasce per sensibilizzare, attraverso il cinema, i giovani al rispetto dell’ambiente, a renderli consapevoli dell’importanza della transizione ecologica e a comprendere quanto il cinema e i media audiovisivi possano essere degli strumenti potentissimi per perseguire tali scopi.Il tema dell’ecosostenibilità è vitale in questo periodo storico. Il concetto di sviluppo sostenibile e di tutto il corollario delle tematiche green volte a preservare l’ambiente non può non avere l’arte cinematografica dalla sua parte. L’obiettivo principale è sicuramente quello di educare attraverso il cinema, mettendo a conoscenza soluzioni e vie da seguire per dar vita ad un mondo più giusto con meno danni all'ambiente a sostegno delle comunità e delle scelte ecosostenibili.Si parla di ecosostenibilità ambientale in relazione a tutti gli aspetti della nostra vita: dalla creazione di case ecologiche e comunità attente all'ambiente all'approvvigionamento di cibo sostenibile, dalle energie rinnovabili all’abbigliamento e alle tecnologie a basso impatto." - commenta- ""." - commenta il regista- "".