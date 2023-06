ARIANTEO e ANTEO NELLA CITTA' - Le rassegne di cinema all'aperto dell'estate milanese

16/06/2023, 15:20

Tornano, le rassegne di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumineranno le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata.La programmazione estiva organizzata da Anteo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano - nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino “Milano è viva” – e Corriere della Sera, inizia il 16 giugno 2023 presso la storica arena del Chiostro dell’Incoronata con Mon Crime – La colpevole sono io di François Ozon, “una commedia anni ’30 sul trionfo della sorellanza” (Paolo Mereghetti) e Air – la storia del grande salto di e con Ben Affleck, che racconta la rivoluzionaria partnership tra un giovane giocatore di basket (Michael Jordan) e Nike.Adsi aggiungono due arene in location nelle quali già in passato Anteo ha acceso i propri proiettori:(dal 21 giugno 2023), in Piazza Elsa Morante e(dal 27 giugno 2023).I film scelti per aprire la stagione sono rispettivamente The Flash di Andy Musichetti, in prima visione con un talk a cura di Lucca Comics & Games e Domino 23 - Gli ultimi non saranno i primi di e con Il Terzo Segreto di Satira, che introdurrà la proiezione.“Milano è viva porta con sé anche quest’anno AriAnteo, la ormai tradizionale rassegna di cinema all’aperto che animerà l’estate cittadina non solo con le proiezioni sul grande schermo, ma anche con una serie di iniziative collegate: musica, feste, anteprime con registi e attori, per un programma di spettacolo ampio, multidiscipliare e inclusivo” – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. “Oltre alle tre arene stabili di AriAnteo in Fabbrica del Vapore, Chiostro dell’Incoronata e Citylife, il cinema itinerante di Anteo nella città raggiungerà molte diverse zone dei quartieri cittadini, in modo da assicurare su tutto il territorio un’offerta cinematografica di qualità, restituendo vitalità e senso di comunità alle piazze in tutti i municipi milanesi. Un programma lungo tutta l’estate e a prezzi calmierati che offrirà a tutti i milanesi momenti di arricchimento culturale e di emozione condivisa.”AriAnteo aderisce a Cinema Revolution, l’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero della Cultura: tra le due settimane di “Cinema in Festa” (l’occasione per vedere i film a soli € 3,50), dal 16 giugno al 16 setttembre, gli spettatori potranno vedere titoli italiani ed europei al prezzo incredibile di € 3,50. Il MiC rimborserà le sale di 3 euro per ogni biglietto staccato a 6,50 euro.Nel programma di AriAnteo, tutti i film europei contrassegnati dal simbolo 3,50 euro rientrano nell’iniziativa Cinema Revolution.Ritorna per il terzo anno consecutivo, anche, il cinema itinerante che dal 15 giugno al 6 settembre attraverserà i municipi milanesi.Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione.Il progetto è organizzato da Anteo e Fuoricinema, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi.Il furgone Anteo nella città viaggerà per la città partendo da Piazza Wagner (15 giugno – 22 giugno) con un proiettore 2k, 200 sedie e un maxischermo.L'audio è trasmesso in cuffia per non arrecare disturbo a chi non parteciperà alle proiezioni.I prezzi sono popolari, il biglietto ha un costo di 5 euro (4 euro il ridotto) ed è prevista una biglietteria in loco.Il film di apertura sarà Rapito, l’ultimo lavoro del Maestro Marco Bellocchio, presentato al Festival di Cannes e acclamato da pubblico e critica internazionale.Anteo nella città coinvolge tutti i Municipi:15 giugno – 22 giugno | Cortile Parrocchia San Pietro in Sala, Piazza Wagner | MUNICIPIO 723 giugno – 02 luglio | Cooperativa Labriola, Viale Falck 51 | MUNICIPIO 83 luglio – 13 luglio | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 214 luglio – 21 luglio | Casa Jannacci, Viale Ortles 69 | MUNICIPIO 522 luglio – 31 luglio | Villa Litta, Viale Affori 21 | MUNICIPIO 91 agosto – 10 agosto | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 718 agosto – 27 agosto | Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia | MUNICIPIO 428 agosto – 6 settembre | Piazza Leonardo Da Vinci | MUNICIPIO 311 settembre – 17 settembre | Barrio’s, Piazzale Donne Partigiane | MUNICIPIO 6è la storica arena situata presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata in via Milazzo, a due passi da Anteo Palazzo del Cinema.Il meraviglioso Chiostro costruito tra la metà e la fine del ‘400 è un’oasi di pace dove, grazie all’audio in cuffia, è stato possibile creare una sala multischermo in cui ogni sera vengono proiettati due film in simultanea. Lo schermo leggermente inclinato non impedisce la vista della struttura architettonica rinascimentale del Chiostro.La programmazione va dal 16 giugno al 3 settembre e prevede anche un ricco cartellone di incontri con gli autori, anteprime, prime visioni ed eventi speciali.Il 20 giugno Il Terzo Segreto di Satira presenta il proprio lavoro Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi; il 25 giugno il regista Pasquale Marrazzo introduce Prossimo Tuo – Hotel Milano; il 3 luglio Giuseppe Fiorello presenta il suo esordio alla regia Stranizza D’Amuri.Non mancheranno le anteprime - come quella di Animali Selvatici, introdotta dal regista Cristian Mungiu il 26 giugno e di Mother and Son di Léonor Serraille il 27 luglio – e le prime visioni, tra cui l’attesissimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold nelle serate del 28 e 29 giugno e 1 e 2 luglio.Ad arricchire ulteriormente l’offerta due serate a cura di LongTake, la cui redazione introdurrà la proiezione di Decision to Leave di Park-Chan Wook il 10 luglio e di Toro Scatenato di Martin Scorsese (versione restaurata) il 18 luglio.Toro Scatenato non è l’unico grande classico del cinema pensato per il pubblico di AriAnteo: il 9 luglio, infatti, il Chiostro dell’Incoronata si accenderà con la proiezione del film cult di John Landis, Animal House, in versione originale con sottotitoli in italiano. Ma non è tutto: per l’occasione AriAnteo organizza un imperdibile e incandescente “toga party”. Il pubblico è invitato a presentarsi in toga e a scatenarsi per una serata con dj set in cuffia.Il biglietto, comprensivo di film, drink di benvenuto e “toga (silent) party”, è in vendita al prezzo di € 10.La nuova arena, in collaborazione con SmartCityLife, accende il suo schermo il 21 giugno con la proiezione di The Flash per proseguire fino al 22 settembre."Dopo l'eccezionale esperienza delle precedenti volte, ricca di entusiasmo e di una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini, SmartCityLife insieme a AriAnteo, si preparano ad accogliere nella loro cornice a cielo aperto, dal 21 giugno 2023 fino a settembre, in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di CityLife, ben tre mesi di programmazione con una selezione dei migliori film della recente stagione cinematografica, ma anche anteprime e prime visioni. Un evento dove amore e passione per il cinema, sono di fatto il fulcro principale di questa iniziativa, capace di regalare atmosfere e suggestioni indimenticabili durante le serate estive di giovani e turisti che, anche grazie alla nostra App SmartCityLife possono prenotare in anticipo il proprio posto in prima fila per una serata originale e con il cielo di Milano a fare da sfondo.", dichiara l'arch. Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.Questa nuova location sarà inaugurata insieme a Lucca Comics & Games: la proiezione di The Flash sarà infatti preceduta da un talk del direttore di LC&G Emanuele Vietina, del coordinatore editoriale di Panini Comics e di uno dei principali disegnatori di Flash, Carmine Di Giandomenico.La programmazione è costellata di grandi titoli in prima visione: Elemental di Peter Sohn, il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria (25 giugno); Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold, presentato al Festival di Cannes e finalmente sul grande schermo in prima visione nelle serate del 28 e 30 giugno e 1 e 2 luglio; Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno di Christopher McQuarrie, l’ottavo capitolo della saga d’azione con Tom Cruise protagonista (12 e 15 giugno) e l’attesissimo Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken (20, 22 e 23 giugno).Anche a CityLife non mancheranno anteprime e serate speciali: l’8 luglio sarà proposta l’anteprima di Le mie ragazze di carta con il regista Luca Lucini in sala per presentare il film al pubblico.Sono inoltre previste due serate in collaborazione con la fumetteria Alastor: il 22 giugno si svolgerà la presentazione di The First Slam Dunk, l’anime scritto e diretto da Takehiko Inoue e animato da Tōei Animation e il 5 luglio la presentazione di Spiderman – Across the Spiderverse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In entrambe le serate non mancherà una sorpresa per tutti gli spettatori.Restando nel mondo dell’animazione, da non perdere la rassegna Un mondo di sogni animati, che ripropone due capolavori dello Studio Ghibli con i film del Maestro Miyazaki Kiki consegne a domicilio il 13 luglio e Il castello nel cielo il 27 luglio.Tra i titoli in programmazione, anche i migliori film premiati ai più importanti festival internazionali, come Close di Lukas Dhont, in programmazione il 17 luglio e introdotto da Giuseppe Porrovecchio e Federico Manzionna del Mix FestivalAriAnteo torna alla Fabbrica del Vapore, grazie alla collaborazione con Fabbrica del Vapore e Municipio 8, con la programmazione dei più grandi film dell’ultima stagione a partire dal 27 giugno.“Nel programma estivo di Vapore d’Estate non poteva mancare il cinema. L’arena estiva di Anteo consentirà partecipazione (con costi accessibili) e condivisione di emozioni e di visioni, dando al festival una continuità di appuntamenti che faranno di fabbrica un punto imprescindibile nei calendari estivi di Milano. Non va dimenticato come la settima arte trovi in Fabbrica anche un significativo centro produttivo.”, dichiara Maria Fratelli, Dirigente Unità Progetti Speciali e Fabbrica del VaporProprio in questa sede continua la collaborazione con Il Terzo Segreto di Satira, già avviata in occasione dell’edizione 2022 di AriAnteo. Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Davide Rossi, Andrea Fadenti, e Andrea Mazzarella introdurranno a loro modo alcuni titoli in cartellone, con l’obiettivo di “abassare le aspettative” e rendere i film ancora più godibili: The Whale di Darren Aronofsky, il 4 luglio; The Fabelsman di Steven Spielberg, l’11 luglio; Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, il 18 luglio; Triangle of Sadness di Ruben Östlund, il 25 luglio).Prosegue anche per questa edizione di AriAnteo la collaborazione con Rete per i Diritti che proporrà momenti di riflessione intorno ad alcuni film selezionati e con ospiti in via di definizione: 1 luglio introduzione di Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti; 10 luglio introduzione di La notte del 12 di Dominik Moll.Le grandi anteprime di AriAnteo Fabbrica del Vapore sono La lunga corsa - una commedia stralunata di Andrea Magnani, alla presenza del regista (6 luglio) e Rheingold di Fatih Akin, con una speciale introduzione a cura di Frankie hi-nrg mc (27 luglio).Ma non solo: il 3 luglio il pubblico di AriAnteo Fabbrica del Vapore avrà anche l’occasione di incontrare Giuseppe Fiorello per un dibattito dopo la proiezione del suo Stranizza D’Amuri.