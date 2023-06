LE DONNE DI PASOLINI - Le musiche di Ratchev e Carratello

13/06/2023, 18:33

La colonna sonora di “LE DONNE DI PASOLINI” diretto da Eugenio Cappuccio, edita da EDIZIONI CURCI, e' firmata da STEFANO RATCHEV e MATTIA CARRATELLO.Le musiche punteggiano il docu-film, narrato da Giuseppe Battiston, che rilegge in modo inedito e originale Pier Paolo Pasolini attraverso le donne più importanti della sua vita. La colonna sonora accompagna il pubblico attraverso il racconto di un artista che ha segnato la cultura del nostro Paese, capace di un rapporto molto profondo con il femminile, rappresentato ne “Le donne di Pasolini” da 5 muse: la madre Susanna Colussi, la Divina Maria Callas, l’attrice, regista e cantante Laura Betti, la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e la poetessa Giovanna Bemporad.Stefano Ratchev: «Un aspetto davvero inedito ed interessante è stato musicare il mondo femminile di una figura come Pasolini, comprendere a fondo le sue relazioni. L'affetto verso le donne che hanno costruito il suo carattere e la sua sensibilità».Mattia Carratello: «La musica di un documentario ha molto spesso un carattere unico, a volte ha lo spazio necessario per emergere, altre volte invece deve essere più di servizio e di accompagnamento, in questa dinamica sta una gran parte del lavoro».“Le donne di Pasolini” è un film documentario da 90’ con Giuseppe Battiston. Una co-produzione Rai Documentari e Anele, con il contributo di Rai Teche e con il sostegno di Fondazione Aquileia, per la regia di Eugenio Cappuccio, prodotto da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti. Produttore Associato Carlotta Schininà. Delegato Rai Raffaella Palladio.Ratchev & Carratello, compositori di musica per film, hanno vinto nel 2021 il Globo d’Oro per la migliore colonna sonora originale con il film Padrenostro di Claudio Noce. Hanno realizzato le musiche di molti film di diverso genere, tra cui Pranzo di ferragosto e Lontano lontano di Gianni Di Gregorio, Cosa sarà di Francesco Bruni, Tommaso di Kim Rossi Stewart, oltre a sette stagioni della serie I delitti del barlume e la serie 1994.