CANNES 2023 - Presentazione per "Siamo qui siamo vivi"

22/05/2023, 11:07

Il docufilm "" diretto dal regista Daniele Ceccarini continua il suo viaggio in giro per il mondo, presentato in anteprima a Pesaro a settembre, a Roma in occasione del Festival di Roma e in Germania alla prestigiosa rassegna internazionale del Festival di Berlino, il documentario arriva anche in Francia a Cannes dove verr il 22 maggio alle 18:00 alla presenza del regista e del produttore Arman Julian, nella suggestiva cornice del Carlton Beach Hotel Club Terraces nella croisette Cannes.Il documentario basato sul libro dello scrittore Roberto Mazzoli, vede la partecipazione della senatrice Liliana Segre e di importanti nomi del mondo accademico come Gabriele Rigano. Ambientato nelle Marche presso il convento del Beato Sante di Mombaroccio, stato girato tra le Marche, Monaco in Germania, Gerusalemme e Tel Aviv in Israele. "Siamo qui siamo vivi" una storia di coraggio e sopravvivenza e ripercorre attraverso interviste testimonianze e materiale d'archivio l'incredibile vicenda di Alfredo Sarano segretario della comunit ebraica di Milano e di Erich Eder, giovane sottufficiale della Wehrmacht, che riuscirono a portare alla salvezza 14.000 ebrei milanesi e 300 rifugiati durante la seconda guerra mondiale.