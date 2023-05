CENTRO SPERIMENTALE - I Nuovi bandi per i corsi 2023/2026

Al CSC di Roma, Open Day il 26 maggio



19/05/2023, 19:45

È online dal 18 aprile il bando di selezione per l'ammissione ai corsi triennali 2023/2026 del CSC – Scuola Nazionale di Cinema, tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da oltre 80 anni luogo di formazione d’eccellenza per generazioni di protagonisti del cinema italiano.I programmi didattici della Scuola Nazionale di Cinema si articolano nell’arco di un triennio e hanno l’obiettivo di offrire un percorso completo, in grado di coniugare tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione, stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione dell’opera cinematografica e audiovisiva.Quest’anno il bando prevede alcune importanti novità e nuove opportunità formative.Nella Sede Abruzzo riparte, completamente rinnovato, il corso di Reportage audiovisivo sotto la direzione artistica della giornalista Francesca Mannocchi: un percorso didattico ripensato in termini di innovazione e internazionalizzazione, grazie anche al coinvolgimento di docenti e personalità di rilievo provenienti da tutto il mondo.Nella Sede Sicilia, sotto la direzione artistica e didattica della regista Costanza Quatriglio, saranno attivati, sempre orientati al cinema documentario, i nuovi Corsi di laurea di Montaggio (co-direttori artistici Desideria Rayner e Matteo Gherardini) e Produzione (co-direttori artistici Marco Alessi e Laura Romano) con l’obiettivo di creare una scuola interdisciplinare specificamente dedicata al cinema del reale.Saranno inoltre erogate ventidue borse di studio triennali su base ISEE: dieci borse di studio per i corsi a Roma, per il CSC, quattro per il CSC - sede Abruzzo, quattro per il CSC - sede Sicilia, due per il CSC sede Piemonte e due per il CSC - sede Lombardia.Il Diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad esclusione del corso di Conservazione e management del patrimonio audiovisivo, è equipollente alla laurea triennale L-03 (DAMS), ai sensi del D.M. n. 378 del 24 aprile 2019.A partire dal 2 maggio (fino al 23/06/2023 alle ore 12.00) sarà possibile inviare le domande di ammissione per via telematica esclusivamente attraverso l’apposita procedura di partecipazione online che sarà pubblicata sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia (https://www.fondazionecsc.it/ammissione/).Il CSC - Scuola Nazionale di Cinema invita tutti i ragazzi e le ragazze interessate alle professioni del cinema a partecipare all'OPEN DAY che si terrà il 26 maggio 2023 presso la sede centrale di Roma, in via Tuscolana 1520.L’appuntamento è previsto in Aula Magna con un incontro per la presentazione del nuovo Bando di Selezione per il triennio 2023/2026 e dell'offerta formativa dei corsi triennali di:▪️ COSTUME, diretto da Maurizio Millenotti▪️ MONTAGGIO, diretto da Francesca Calvelli▪️ PRODUZIONE, diretto da Gianluca Arcopinto e Viola Prestieri▪️ REPORTAGE AUDIOVISIVO, diretto da Francesca Mannocchi▪️ SCENOGRAFIA, diretto da Francesco Frigeri▪️ SUONO, diretto da Daniela Bassani e Adriano Di Lorenzo▪️ VISUAL EFFECTS SUPERVISOR & PRODUCER (VFX), diretto da Renato Pezzella e Daniele Tomassetti▪️ CONSERVAZIONE E MANAGEMENT DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO, diretto da Paolo Tosini