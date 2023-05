PITIGLIANI KOLNO'A FESTIVAL 16 - Premio alla carriera per Erez Tadmor

12/05/2023, 10:54

Torna dal 19 al 22 giugno 2023 a Roma, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, il, giunto alla sedicesima edizione, dedicato alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico. Il festival si tiene in due location: dal 19 al 21 giugno alla Casa del Cinema mentre la serata finale, il 22 giugno, al Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani.Prodotto dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani e diretto da Ariela Piattelli e Lirit Mash, il PKF2023 propone, come sempre, un variegato assaggio dellultima produzione israeliana.Il festival apre condi(Premio alla carriera PKF2023), un film che rappresenta, scegliendo il genere della commedia, un affresco sul mondo dei giovani ebrei ortodossi di Gerusalemme che cercano, con laiuto dei sensali, lamore della vita: un film dove si incontrano e si scontrano mondi diversi in quello che gi un microcosmo e in cui anche un fidanzamento pu diventare un affare di stato.Nato in Israele nel 1974, Erez Tadmor sceneggiatore, regista e produttore. Si laureato alla "Camera Obscurs Film School di Tel -Aviv. Il suo primo cortometraggio "Moosh" ha vinto premi in pi di 40 festival in tutto il mondo come Houston, Palm Springs e molti altri. Tra i film che ha diretto e di cui ha curato anche la sceneggiatura ricordiamo Magic Men, A Matter of Size, The Art of Waiting e Homeport.