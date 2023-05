IL CUORE NELLE MANI - Anteprima il 20 maggio a Sesto Fiorentino

10/05/2023, 15:13

Sabato 20 maggio 2023 alle 18:00, nel giardino del Museo Ginori (Viale Pratese 31, Sesto Fiorentino), verr proiettato per la prima volta il docufilm "Il cuore nelle mani" (durata 35 min), realizzato da Associazione Zera in collaborazione con la Fondazione Museo Ginori e la Societ di Mutuo Soccorso Richard-Ginori Aps e con il sostegno di Publiacqua (Ingresso gratuito).Tra aneddoti e ricordi, il cortometraggio raccoglie le testimonianze dei pi anziani lavoratori della Richard-Ginori e, attraverso le loro storie, preserva la memoria delle donne e degli uomini che per una vita intera hanno dedicato alla manifattura della porcellana una sapienza artigianale unica al mondo.Introducono Maurizio Toccafondi, Andrea Bruni e Alessia De Rosa.La presentazione sar anche l'occasione per rivolgere un appello ad altri ex-lavoratori della Ginori, invitati ad arricchire il docufilm con le loro storie di lavoro, talento e passione per la bellezza.L'evento fa parte del ricco programma di laboratori, presentazioni, visite guidate, proiezioni, concerti e performance teatrali organizzati dalla Fondazione Museo Ginori dal 18 al 21 maggio, nell'ambito di "Buongiorno Ceramica", la manifestazione che ogni anno coinvolge i 45 comuni italiani di antica tradizione ceramica. Le attivit, tutte aperte al pubblico e gratuite, si svolgeranno nel giardino del Museo Ginori e nell'antica sede della Manifattura di Doccia, che oggi ospita la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino.