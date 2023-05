CORTI IN OPERA 5 - Quattro cortometraggi e tanti ospiti per l'evento finale

09/05/2023, 12:04

Sabato 13 maggio 2023, alle ore 20.30, è in programma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema: al Cineteatro dell’Opera di Lucera andrà in scena l’evento clou della 5^ edizione di Corti in Opera, il Festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell’Opera con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Lucera.La serata ruoterà intorno alla proiezione di quattro corti selezionati dal direttore artistico Marco Torinello: “Cromosoma X” di Lucia Bulgheroni, “Faccia di cuscino” di Saverio Cappiello, “Guerra tra poveri” di Kassim Yassin Saleh e “Il barbiere complottista” di Valerio Ferrara.Per il terzo anno consecutivo condurrà l’evento il giornalista Felice Sblendorio, che dialogherà con i registi Lucia Bulgheroni, Saverio Cappiello e Kassim Yassin Saleh, gli sceneggiatori de “Il barbiere complottista” Alessandro Logli e Matteo Petecca, la costumista di “Guerra tra poveri” Luciana Potito.L’edizione 2023 di Corti in Opera, la cui direzione organizzativa è affidata a Gianni Finizio, si concluderà con la degustazione enogastronomica “Capitanata Food&Wine”.