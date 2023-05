ALL IN ONE DAY - Disponibile in streaming

08/05/2023, 08:34

Il thriller, disponibile su Amazon Prime Video e di cui, alla presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, si è tenuta la prima a Roma pochi giorni fa. In fondo alla mail, anche il link per scaricare il file rar contenente le immagini della prima, divise in due cartelle riportanti ciascuna il nome della fotografa che le ha realizzate. In caso di pubblicazione, si prega di riportare il photo credit.Distribuito da Alberto De Venezia per Ipnotica Film srl, è disponibile su Amazon Prime Video All in one day, nuovo thriller diretto da Massimo Paolucci, dopo Medium e Soldato sotto la luna.Sceneggiato da Sara Paolucci, All in one day racconta la storia di Daniele, manager di professione, pieno di vita e di energia, che vedrà sconvolgere i propri equilibri quando riceverà una notizia inaspettata destinata a trascinarlo in un incubo da cui dovrà uscire e dare fondo a tutte le sue forze fino ad un finale inaspettato.Alla presenza di quasi tutto il cast, comprendente Daniele Pompili, Dafne Barbieri, Danilo Brugia, Valerio Paolucci, Ronald Russo, Gianluca Potenziani, Vincenzo Della Corte e Gabriella Barone, All in one day è stato proiettato con successo in una premiere presso il prestigioso multisala Adriano di Roma, dove molti sono stati i volti noti dello spettacolo accorsi per assistere alla serrata vicenda girata nella capitale, tra il quartiere dell’EUR e il litorale.Tra i presenti, i re della risata Salvo Ficarra e Valentino Picone, la top model e attrice internazionale Eleonora Pieroni affiancata dal marito Domenico Vacca, stylist delle star di Hollywood che vivono tra Roma e New York, il musicista Agostino Penna, il dj Bauch, i registi Riccardo Sesani e Anna Linda Ravazzoni, quest’ultima autrice dell’imminente La ragazza dagli occhi di smalto, Mago Heldin, ovvero uno degli illusionisti più amati d’Italia, Francesca Giuliano e Alessandro Maria Bosio, direttamente dalla popolarissima trasmissione Mediaset Avanti un altro! condotta da Paolo Bonolis; più un’infinità di attori attivi tra il piccolo e il grande schermo, da Gianni Franco a Paola Rinaldi, passando per Vanessa Marini, Massimiliano Buzzanca, Daniela Fazzolari, Alex Partexano, Angelo Costabile, Antonio Tallura, Robert Madison, Gaia Zucchi, Marco Montigelli, Antonio Zequila, Gianluca Magni, Maria Monsé, Stefano Natale, Martina Marotta, Stefania Pedullà e Greta Gallotti.Prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Film srl, All in one day vede in qualità di produttori associati Cristiano Frasca e Salvatore Digiacomo.Si occupa della fotografia Marko Carbone, mentre il montaggio è a firma di Andrea D’Emilio, le scenografie sono di Tonino Di Giovanni, i costumi di Patrizia Zappalà, trucco e parrucco di Deborah Bisterzo.L’appuntamento con All in one day è dunque su Amazon Prime Video!