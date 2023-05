VISIONI SARDE NEL MONDO - I cortometraggi sardi a Valencia

03/05/2023, 19:07

Continua la maratona cinematografica dedicata a Visioni Sarde.Dopo gli appuntamenti del 1 e 22 aprile 2023, Pierluigi Melis, presidente del Circolo "Shardana", ha fissato un nuovo incontro con i Sardi a Valencia per sabato 6 maggio. L'evento organizzato in collaborazione con Luigi Succu presso la struttura Caf Bar Amics Meus in Carrer de Calixt III, 6.Il ciclo di proiezioni rientra tra le tante iniziative intraprese dai sardi di Valencia riuniti nel circolo "Shardana", un gruppo che si ripromette di offrire un punto di riferimento concreto ai nuovi arrivati e un punto di incontro per chi gi da tempo a Valencia, creando eventi, incontri e occasioni di scambio culturale.Dalle ore 16.30 saranno proiettati "Mammarranca" di Francesco Piras, "Margherita" di Alice Murgia, "Santamaria" di Andrea Deidda e "Senza te" di Sergio Falchi.La rassegna Visioni Sarde nel mondo promossa e sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission e Cineteca di Bologna con la collaborazione organizzativa dell'Associazione "Visioni da Ichnussa" e Circolo "A.Gramsci" di Torino