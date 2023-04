ALE' EUROPE - Su Chili in streaming dal 27 aprile

26/04/2023, 18:47

Dal 27 aprile 2023, in streaming gratuito sulla piattaforma CHILI, i grandi campioni dello sport sono i protagonisti della serie “Alè Europe”, un format originale e inedito che si sviluppa in 12 episodi, chiaro richiamo alle stelle sulla bandiera dell’Unione Europea.I 14 atleti coinvolti rappresentano il nostro Paese da Nord a Sud: campioni olimpici, paralimpici e atleti simbolo dello sport italiano. Nel corso delle puntate, raccontano le loro storie scoprendo punti di contatto inaspettati con progetti di successo resi possibili grazie ai fondi dell’Unione Europea: storie di rinascita di luoghi e monumenti, riqualificazione di aree, ricerca scientifica, nuove tecnologie, associazioni ed eventi in zone dell’Italia in cui sono cresciuti o con cui hanno un legame particolare.La serie, prodotta da Red Carpet, società del Gruppo ILBE, è il primo progetto sportivo in assoluto appartenente al settore dell’entertainment ad aggiudicarsi il bando europeo “Call for proposal – Support for information measures relating to the EU Cohesion Policy”, ed è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea.Il primo episodio, disponibile da domani su CHILI, vedrà protagonisti Giorgio Minisini – vincitore, tra gli altri premi, della medaglia d’oro agli Europei di Roma 2022 nell’esordio del Sincro Solo tecnico – e Linda Cerruti, icona del nuoto artistico, e sarà ambientato a Savona nella Regione Liguria. Il progetto raccontato è “QualiPorti” che si prefigge di accrescere la protezione delle acque marine nei porti turistici attraverso la realizzazione di un piano di azione per lo smaltimento dei rifiuti nei bacini portuali.I restanti 11 episodi verranno rilasciati su CHILI, sempre in streaming gratuito, con cadenza settimanale ogni giovedì, dal 4 maggio al 13 agosto 2023.“Alé Europe” è una serie destinata al grande pubblico, ai più giovani che devono ancora farsi strada per conquistare i propri obiettivi personali, e a chi, invece, ha già raggiunto dei traguardi, ma desidera aprirsi a nuove prospettive per non smettere mai di migliorarsi. Così, il racconto di cadute e rinascite di grandi campioni si dipana parallelamente alla storia di progetti di successo resi possibili grazie ai fondi dell’Unione Europea confermando come, oggi più che mai, lo sport sia una chiave d’accesso universale per la scoperta, di sé e dell’altro e di nuovi mondi.Tra i protagonisti: Martina Carraro e Fabio Scozzoli (nuotatori plurititolati e coppia nella vita), Daniele Cassioli, (il più grande campione paralimpico di sci nautico di tutti i tempi), Monica Contrafatto (bronzo paralimpico nei 100 metri a Tokyo e militare), Marco Di Costanzo (canottiere bronzo olimpico), Michela Moioli (snowboarder campionessa olimpica), Vincenzo Nibali (uno dei campioni di ciclismo più forti di sempre), Antonella Palmisano (campionessa olimpica in carica nei 20 km di marcia), Manuel Pasqual (ex capitano della Fiorentina), Letizia Paternoster (ciclista campionessa mondiale su pista), Enza Petrilli (arciera argento paralimpico) e Gaia Sabbatini (talentuosa campionessa del mezzofondo italiano).