LA TERRA DELLE DONNE - Inizia il tour in Sardegna

26/04/2023, 17:24

Dopo la prima nazionale al Bifest, in cui la co-protgonista Paola Sini è stata insignita del premio Mariangela Melato come migliore attrice, La Terra delle Donne arriva in Sardegna il 27 aprile a Cagliari, al cinema Odissea, dando il via ad un tour regionale che porterà il film nei principali schermi isolani tra Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Tempio, Alghero, Ghilarza, Uta e Samassi.La terra delle donne è un racconto storico e drammatico prodotto da Fidela Film, in co-produzione europea. E’ stato presentato per le vendite estere all’European Film Market del Festival di Berlino conquistando la distribuzione internazionale. Il film, prodotto e sceneggiato da Paola Sini che interpreta anche il ruolo di protagonista, è diretto da Marisa Vallone e rappresenta la sua opera prima. Il titolo narra i destini di quattro donne appartenenti alla stessa famiglia segnata da disgrazie, un omaggio al potere ancestrale legato al mondo del femminile, ambientato in una Sardegna a cavallo della Seconda guerra mondiale (Guarda il trailer). Alla prima nazionale di Bari hanno partecipato anche Silvia Armeni (Armeni G.E.S. Production) gli attori Freddie Fox, Syama Rayner, la regista Marisa Vallone e Michael Hoffmann che ha curato la Supervisione artistica. L’incontro tra Sini e Hoffman è avvenuto proprio in occasione di un’altra importante iniziativa dedicata al cinema sardo e supportata dalla Regione Sardegna, ovvero il Premio Solinas.La pellicola sarà presentata in anteprima regionale il 27 aprile al Cinema Odissea di Cagliari con la presenza di regista e parte del cast e con una doppia proiezione prevista per le 19.00 e per le 21.30. Si partirà il giorno dopo alla volta del Moderno di Sassari, anche qui con una doppia proiezione prevista per gli stessi orari, ma ci saranno anche altre otto tappe che porteranno l’opera di Vallone nei principali teatri dell’isola. Il 29 aprile è infatti prevista una proiezione al Cinema Joseph di Ghilarza (18.30) e in seguito al Multicinema Prato di Nuoro (20.45), mentre il 30 aprile sarà il turno del Cinema Miramare di Alghero (17.30) e del Cinema Giordo di Tempio Pausania (21.00). Nei primi giorni di maggio La Terra delle Donne farà invece tappa a Samassi (Cinema Italia, 1/05, 17.30), Uta (Cinema Vittoria, 1/05, 20.00) e Olbia (Cineteatro Olbia, 2/05, 19.00). Il tour si concluderà all’Ariston di Oristano il 3 maggio con la proiezione delle ore 20.00.“Il film racconta di un percorso verso il femmineo.” dichiara la vincitrice Paola Sini. “Fidela è l’emblema della crosta, quella che indossiamo ogni giorno per affrontare il mondo. Lo sguardo appuntito degli altri che ti giudica non appena varchi la porta di casa, in una Sardegna ancestrale in cui tutto ciò diventa una condanna ancora maggiore. Salire sul palco del Petruzzelli è stato davvero meraviglioso” continua l’attrice e produttrice “anche perché in platea erano presenti tante persone fondamentali per un percorso lungo nove anni e, in qualche modo, questo bellissimo premio, è la coronazione di tutto quello che ci ha dato la forza di crederci sempre”.“La nostra è un'isola di grandi e piccoli autori e autrici di talento! La Sardegna diventa sempre più l’epicentro di ambiziose produzioni e di contenuti originali, che spaziano dal live action all’animazione, con progetti di altissima sperimentazione estetica e narrativa” afferma Michela Pirrigheddu, Vice presidente della Fondazione Sardegna Film Commission. “Progetti che combinano l'alta formazione dei professionisti con le forme più originali di racconto, supportate ed incentivate dalla Legge Regionale sul cinema, dalla meravigliosa squadra della Film Commission per una strategia che convince le produzioni nazionali ed internazionali a riconoscere come proprio rifugio creativo e di investimento la nostra isola”.