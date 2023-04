BULLI ED EROI - Iniziativa il 21 aprile a Siena

20/04/2023, 14:12

Non c'è Festival per ragazzi senza la sua rivista. L'Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive APS ha trasformato il motto in realtà e il 21 aprile alle ore 11,30 attraccherà alla Sala Aurora della Provincia di Siena in Piazza Duomo. Un Evento tanto atteso che nel 2023 avrà luogo dal 11 al 15 ottobre 2023 e che evidenzia la qualità delcon la partecipazione di Val d'Orcia Val di Chiana e Val Tiberina Aretine, lontano dalla fenomenologia della spettacolarizzazione ma ricco di passione e contenuti. La presentazione sarà anche l'occasione per lanciare il Concorso 2023. La Rivista, in particolare, pone il suo sguardo e recupera le memorie storiche, architettoniche, culturali, artistiche del territorio e del cinema con lo slancio della contemporaneità e con un linguaggio accessibile ai ragazzi dove si racconta anche l'edizione 2022 che ha avuto luogo dal 28 settembre al 2 ottobre.Passato, presente e futuro sono rifrazioni di una sola irripetibile bellezza che risuonano nel tempo e la Val di Chiana Senese è ricca di queste bellezze che l'hanno condotta ad essere candidata a Capitale Europea della Cultura 2026. Intorno alla Val di Chiana Senesesi incastonano i territori della Val d'Orcia, Val di Chiana e Val Tiberina Aretine, territori suggestivi e ricchi di arte, cultura, architettura, buon cibo. La Direttrice Artistica del Festival, Paola Dei, racconta di aver svolto i suoi primi laboratori di Educazione all'Immagine e Artistica proprio in queste vallate in particolare in Val di Chiana Senese: “E' un vero piacere riscoprire questi luoghi sotto una luce nuova. Il nostro Festival, partito dalla città di Siena molti anni fa e poi ampliatosi in questi territori, intende stimolare lo scatto alla meraviglia che è portatore di luce e creatività. Un recente studio del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’universita John Hopkins di Baltimora, ha evidenziato qualcosa che è già insito nel nostro Bulli ed Eroi Festival; cioè il porre come obiettivo primario lo stimolo «alla meraviglia emotiva».Un’emozione fondamentale che in una epoca narcisistica sembra avere meno valore rispetto a quella fenomenologia già citata sopra, ma che non bisogna mai smarrire per sentirsi pronti a trovare strade inesplorate, soluzioni nuove, idee originali. Con il nostro Festival e con la nostra Rivista, attraverso un percorso fra i paesaggi del territorio, si favorisce il percorso nei propri paesaggi interiori, con la certezza che, come gia abbiamo scritto nelle passate edizioni, la bellezza sia una potentissima arma per la prevenzione dal bullismo e non solo. Proprio attraverso la bellezza si puo educare alla meraviglia e allo stupore. Ma la bellezza è anche un potentissimo strumento per il benessere psico-fisico, come abbiamo dimostrato con una ricerca che ho portato avanti anni fa insieme all'AssociazioneInsieme Valdelsa con malati oncologici in collaborazione con la ASL Toscana Sud Est, Campostaggia Diretta dal Dott. Angelo Martignetti”.Tutti i giochi e gli esercizi sono stati realizzati sulla base delle moderne teorie dell'apprendimento e della psicologia dello sviluppo, favoriscono la creatività, la capacità critica, il problem solving. Stimolano inoltre la conoscenza del Presidente della provincia di Siena David Bussagli, e ad un delegato dell'Unione Comuni della Val di Chiana Senese, Donne territorio e di se stessi. Hanno obiettivi e finalità rivolti alla prevenzione. Alla presentazione che avrà i saluti del prenderanno parte rappresentanti dei vari Comuni della Val di Chiana Senese e degli altri territori, rappresentanti di scuole del territorio e, in streaming, scuole da tutta l'Italia oltre a collaboratori presenti nel territorio nazionale.