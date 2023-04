OTTOEMEZZO - Da aprile la nuova serie della rivista

17/04/2023, 14:02

Una nuova serie tutta da vedere. Non in streaming su piattaforma, ma sulle pagine del nuovo, il periodico di Cinema e Audiovisivo che per oltre 10 anni è stato un laboratorio vivacissimo di idee, provocazioni, temi e dietro le quinte per chiunque vive e ama il mondo dello spettacolo.Ora la rivista torna con una Nuova serie, dal 20 aprile in uscita trimestrale, con un completo restyling grafico, nuove rubriche, contributi, idee. E una missione stampata sin dal suo primo numero: coinvolgere, provocare, connettere tutta la comunità di professionisti, amanti, curiosi del cinema, della serialità, dell’audiovisivo, con il racconto autorevole e stimolante dei suoi ambiti: creativi, industriali, professionali, magici.Dando alla comunità di spettatori e lettori una finestra da cui vedere e conoscere il dietro le quinte del mondo dello spettacolo.La nuova serie di OTTOEMEZZO è realizzata da Cinecittà S.p.A. con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con la Direzione editoriale di Gianni Canova.Il primo numero della serie parte esattamente dall’inizio del racconto cinematografico, sin dal titolo: È tempo di nuove storie, con un’incursione nel mondo della sceneggiatura e degli sceneggiatori, a partire dai testi di Canova e di uno dei più talentuosi autori di cinema, Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Vita da Carlo ), interviste a sceneggiatori di opere prime, adattamenti da romanzi, serie tv, interventi di critici e giornalisti, fino a una mappa delle migliori scuole di sceneggiatura del paese.Poi un focus su una delle più affascinanti professioni del cinema, il Direttore della fotografia, con interviste ad alcuni dei nostri più affermati ‘scrittori della luce’.E sono da non perdere le interviste a Gabriele Salvatores sul suo rapporto con la musica, a un gigante del jazz mondiale come Enrico Rava sul suo rapporto con il cinema, allo scrittore (e sceneggiatore con Guadagnino, Virzì) Paolo Giordano, o l’appassionata lettera sui ‘film italiani che non sembrano film italiani’ di Daniele Vicari e un colloquio tra Gianni Canova e Nicola Maccanico, Ad di Cinecittà, sulla stagione di enorme rilancio che stanno vivendo gli Studios più importanti del nostro cinema, specialmente a livello internazionale. Non può mancare un dettagliato zoom sulle serie tv. In questo numero tra l’altro i case studies popolarissimi di Mare fuori e La legge di Lidia Poët.Gli operatori troveranno utilissimo l’approfondimento curato dalla DG Cinema e Audiovisivo su dati e aggiornamenti legislativi, tax credit, Piano Cinema per la Scuola. E ancora analisi su: fumetto, comunicazione & marketing, cineturismo, o sull’importanza del restauro della pellicola con un testo di Gian Luca Farinelli.E gli omaggi al grande Mauro Bolognini, e all’indomabile Claudia Cardinale, la cui immagine di irripetibile fascino e carisma brilla sulla quarta di copertina della rivista, e in uno speciale inserto da collezione targato Archivio Luce.Con OTTOEMEZZO nuova serie, uno strumento curioso, versatile, eclettico torna a disposizione del cinema italiano. Di chiunque ha desiderio di vedere oltre lo schermo, e partecipare a un dibattito di idee, immagini, scoperte su un settore straordinariamente vitale non solo della nostra vita sociale e industriale. Ma del nostro pensiero e sentire.OTTOEMEZZO sarà disponibile nelle migliori librerie e nei bookshop online, oltre che nei festival e nelle rassegne cinematografiche, con Edizioni Sabinae.