LA MEMORIA DEL MONDO - Dal 20 al 23 alla Cineteca Milano MIC

14/04/2023, 15:24

Il film “La memoria del mondo” di Mirko Locatelli, scritto con Giuditta Tarantelli, prodotto da STRANI FILM con RAI CINEMA e distribuito da Officina Film, torna nel capoluogo lombardo alla Cineteca Milano MIC, in via Fulvio Testi, per incontri e proiezioni il 20 e il 22 aprile alle 15.30 e il 23 aprile 2023 alle 17.30.Giovedì 20 aprile la proiezione sarà dedicata agli studenti del 1° anno della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, che incontreranno il regista e produttore Mirko Locatelli, la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli e il sound designer del film Massimo Mariani (docente e coordinatore del corso di Suono) per una conversazione sul film dal titolo “Scrittura, regia e paesaggio sonoro nel film La memoria del mondo”. La proiezione e l’incontro sono aperti al pubblico della Cineteca previa prenotazione.Dopo l’anteprima mondiale al 40° Torino Film Festival, come unico film italiano nella sezione Nuovimondi, e la selezione al Premio Corso Salani al Trieste Film Festival, il film ha iniziato dal 2 marzo un viaggio nelle principali sale d’Italia e torna a Milano in uno dei luoghi del cinema più importanti della città.Nel film Adrien, studioso d’arte e biografo dell’artista Ernst Bollinger, si ritrova coinvolto nella vicenda personale del Maestro e diviene coprotagonista, suo malgrado, del capitolo conclusivo della vita dell’artista. Immersi nell’atmosfera rarefatta di una laguna invernale, i due uomini, accompagnati da un giovane barcaiolo, condivideranno l’esperienza di un pellegrinaggio laico alla ricerca di una donna scomparsa, ritrovandosi ad esplorare territori interiori inaspettati e a riconoscersi figli di una memoria comune.Gli interpreti del film sono Fabrizio Falco (Adrien), Maurizio Soldà (Ernst Bollinger) e Fabrizio Calfapietra (Giulio). Prodotto da STRANI FILM con RAI CINEMA con il sostegno di Friuli-Venezia Giulia Film Commission e il patrocinio del Consiglio Italiano per i Rifugiati il film è distribuito da Officina Film. Sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Piemonte Film Tv Development Fund.