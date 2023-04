14/04/2023, 15:01

Lunedì 17 aprile, alle ore 18.15 presso il cinema Rouge et Noir di Palermo, il Sicilia Queer filmfest presenta(Italia, 2022), l’ultimo documentario del regista bergamasco Luca Ferri sul Divino Otelma, noto personaggio televisivo.Il film, quarta anteprima di avvicinamento all'edizione 2023 del Festival – in programma dal 25 al 31 maggio –, sarà accompagnato dal regista che dialogherà in sala con il pubblico.Vita terrena di Amleto Marco Belelli di Luca FerriMarco Belelli, in arte Divino Otelma è un noto filosofo e personaggio televisivo italiano. Ha sei lauree e deve la sua notorietà ad una passata attività di mago, chansonnier, politico e per aver fondato l’Ordine Teurgico di Elios e la Chiesa dei Viventi che conta più di 20000 fedeli in cui si autodefinisce Dio. Il film, bloccato sul nascere dalla pandemia del covid 19, si sviluppa intorno ad un lungo anno di frequentazione con il regista a distanza attraverso skype in cui verranno trattati i principali temi della sua multiforme esistenza. In questo lungo percorso di conoscenza tra il regista ed il “Divino” sono state coinvolte anche le principali persone che hanno avuto a che fare con la sua vita terrena, le quali ci restituiranno le loro preziose testimonianze aiutandoci a perdere ulteriormente la possibilità di comprensione davanti ad una figura così complessa e stratificata.