PESARO FILM FESTIVAL 59 - Il manifesto di Luca Lumaca

La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema diffonde il manifesto e la sigla che rappresentano la 59esima edizione della, a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023. In attesa di scoprire gli ospiti e il ricco programma della nuova edizione del festival, lartistafirma la locandina e la sigla che ritraggono il senso e il carattere di un festival sfaccettato e da sempre allavanguardia. Autore di videoclip per alcuni dei musicisti pi interessanti del panorama italiano e internazionale (Gianna Nannini, Subsonica, Coez, I Cani, Bluvertigo, solo per citarne alcuni), Lumaca dichiara: Alla base dellidea c la scomposizione del logo del festival, nelle tre forme geometriche semplici che lo compongo. Tre simboli per tre inquadrature di tre possibili film, ambientati in location riconducibili alla riviera adriatica: il quadrato per una scena in spiaggia tratta da un dramma, il tondo per una scena in pineta tratta da una commedia ed infine il triangolo per una scena di metacinema. Il festival mette insieme queste diverse anime narrative, come la mano della ragazza fuori campo mette insieme le parti che compongono il logo finale. Sul piano tecnico Lumaca sceglie la grafica composta in maniera fisica, analogica, direttamente inserita nelle riprese, del cartello finale, creata con una lavagna con le coste di feltro come quelle che apparivano nei bar fino alla fine degli anni 80. Per realizzare le scene con i simboli geometrici ha scelto un gioco di doppie riprese con doppio fuoco per realizzare le scene con i simboli geometrici.La 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema realizzata con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Laccesso ai bandi e tutte le informazioni sono sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter.