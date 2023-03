GIANNI MINA' - Addio al signore del giornalismo

28/03/2023, 15:10

Antonio Capellupo



". E' attraverso queste parole, diffuse attraverso la pagina Facebook ufficiale, che ieri serà si è appresa la dolorosa notizia della morte diIl giornalista, regista, conduttore, ma soprattutto l'intellettuale sopraffino, che attraverso il suo lavoro ha segnato profondamente la nostra cultura, si è spento all'età di 84 anni, in seguito ad una malattia cardiaca.A lui si deve l'aver elevato "l'intervista" a vero e proprio genere letterario alto, e l'aver innovato il linguaggio televisivo attraverso dei format divenuti mitici, a partire da "Blitz", che dal 1981 in poi ospitò in studio personalità del calibro di Muhammad Ali, Robert De Niro, Gabriel Garcia Marquez, Federico Fellini, Giulietta Masina e Sergio Leone.Nessuno rifiutava un'intervista a Minà, perchè al suo microfono chiunque si sentiva rispettato, accolto, capito. Molte delle sue interviste sono passate alla storia, alcune sono divenute leggendarie, come quella realizzata nel 1987 al presidente cubano Fidel Castro e che durò 16 ore.Numerosi i documentari realizzati in carriera, in cui ha affrontato i temi apparentemente più distanti, dalla politica al calcio, fino al cinema e la musica, sempre accompagnato da un'insaziabile fame di curiosità. E tanti i riconoscimenti, come i due Nastri d'Argento per "In viaggio con Che Guevara" e "Cuba nell'epoca di Obama".Con Gianni Minà il nostro Paese perde un professionista unico, capace di ispirare intere generazioni grazie al suo modo di interpretare il suo mestiere, così acuto, moderno, libero.