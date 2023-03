23/03/2023, 12:37

Il regista Matteo Parisini ospite a Napoli. L’occasione è la serata che apre la seconda parte di AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale, rassegna di documentari curata da Arci Movie nel cinema Astra di Napoli. Parisini arriva in città per la proiezione, in anteprima napoletana, del film “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” presentato alla Festa del Cinema di Roma. Appuntamento per venerdì 24 marzo 2023 alle 20.30 nella sala di via Mezzocannone, alla presenza anche di Gianluca Riccio, storico dell’arte e curatore di arte contemporanea.Infinito. L’universo di Luigi Ghirri (Italia, 2022, 73’) - produzione Ladoc in collaborazione con Rai Cultura, Sky Arte e Film Commissione Regione Campania - è il racconto dell’importante esperienza di Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, che ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita. Partendo dai suoi scritti, il documentario di Parisini ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo. È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni, e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria ma unita.Il film – che vede Stefano Accorsi come voce dei testi di Ghirri – recupera il materiale realizzato da Ghirri in tanti anni di lavoro. Innanzitutto i suoi scritti ma anche le interviste-testimonianza che vedono protagonisti artisti ed esperti. Non da meno le sue fotografie e i suoi filmati capaci di testimoniare la profondità e la sperimentazione di Ghirri.