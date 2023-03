GOMORRA - NEW EDITION - Il 21 marzo in prima serata su Rai Movie

20/03/2023, 22:26

Nel 2017, con voto unanime della Camera, l’Italia ha istituito il 21 marzo quale Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Ed è in questa occasione che martedì 21 marzo 2023 alle 21.15 Rai Movie propone “Gomorra - New Edition”, una versione del 2021 del celebratissimo film di Matteo Garrone, il quale ha rimesso mano al proprio lavoro cercando di renderne più esplicite e fruibili alcune parti. Nel cast Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra.“Gomorra” era stato realizzato nel 2008 sulla traccia del potente romanzo di Roberto Saviano del 2006: è un viaggio crudo e complesso nell’economia, nelle strategie, nei personaggi della camorra, a Napoli e dintorni. Matteo Garrone ebbe il coraggio - e non era all’epoca scontato - di riprodurre in maniera più realistica e neutrale possibile immagini e linguaggio di quel mondo, con l’uso di un dialetto molto stretto, che necessita di sottotitolazione per essere compreso da chi non lo conosce. Il regista stesso ha spiegato la natura del suo intervento: “Ho rivisto il film con mio figlio, che aveva dodici anni, e ogni tanto mi diceva che alcune cose non le capiva. Io stesso, in una scena mi sono reso conto di non ricordarmi il senso di quello che stavano dicendo i protagonisti”.È stata la spinta a intervenire: per questa “new edition” sono state rimontate alcune scene, inserito del testo scritto che dà chiarimenti sull’azione, aggiunte alcune inquadrature e fatti alcuni tagli: gli interventi sono stati, nelle parole di Garrone “fondamentali, ma invisibili”. E sono intesi sia per chi non abbia mai visto il film, sia per chi lo vuole rivedere concentrandosi sulla forza dell’immagine senza essere distratto da qualche particolare in precedenza troppo opaco.